8è de finale CAN 2021 : Le plan de Kaba Diawara pour battre la Gambie

BAFOUSSAM- Sans son maître à jouer Naby Keita forfait, la Guinée affronte ce lundi 24 janvier 22 la Gambie en huitième de finale de la 33ème édition de la coupe d’Afrique des Nations.

En conférence de presse d’avant-match ce dimanche 23 janvier 2022, le sélectionneur du Syli National a dévoilé son plan pour battre les Scorpions. Dans ce derby ouest-africain s’annonce ouvert, Kaba Diawara ne minimise pas l’adversaire, l’une des grosses sensations de cette compétition.

« On joue ce match pour le gagner. On va encore travailler cet après-midi. La Gambie est une équipe qui joue sur les contres. Donc, on va faire attention à elle. Dieu merci aussi parce que le Covid nous a épargné, on va essayer de mettre la meilleure équipe possible face aux gambiens demain », a assuré l’entraîneur guinéen.

La Gambie est une équipe qui joue ensemble depuis trois à quatre ans, admet Kaba Diawara qui soutient que si cette équipe est dans le top seize, c’est qu’elle mérite sa place.

« Ils n’ont pas volé leur place. C’est une équipe solide. On va faire très attention. Peu importe l’adversaire, il faut être sérieux et gagner. Ce n’est pas dans notre habitude d’attendre. On va essayer de faire le meilleur match possible. On va essayer de jouer très haut pour aller marquer rapidement », indique le sélectionneur guinéen.

Cas Naby Keita…

Kaba Diawara assure que la petite crise qui minait l’équipe est désormais derrière. « On est tous focalisé sur la rencontre... Perdre Naby Keita dans une équipe qui est notre capitaine et avec son rendement est une perte pour n'importe quel entraîneur. C’est un regret qu'il ne puisse pas jouer », dit-il

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113