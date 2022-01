Mali : Des émissaires de Mamadi Doumbouya à Bamako…

BAMAKO-Le président de la transition guinéenne a dépêché ce vendredi des émissaires au Mali, frappé par un embargo économique et diplomatique de la CEDEAO et de l’UEMOA, depuis le 09 janvier dernier.

La présence de la délégation guinéenne à Bamako, la capitale malienne répond à un double objectif : Premièrement évaluer l’Accord de coopération économique et stratégique entre Conakry et Bamako et présenter les condoléances aux autorités maliennes suite au décès de Ibrahim Boubacar Keita, inhumé vendredi.

Dirigés par Amara CAMARA, Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République, les émissaires du colonel Mamadi Doumbouya ont échangé avec les autorités maliennes au plus haut niveau, notamment le Premier ministre Choguel MAIGA. Selon la présidence guinéenne, les discussions ont porté sur la mise en pratique des conclusions de la rencontre de Conakry du 17 janvier.

Lire aussi- Mali-Guinée : Goita et Doumbouya accordent leurs "violons" face à la Cedeao...

Frappé par de lourdes sanctions décidées par les dirigeants de la CEDEAO, le chef de la junte malienne Assimi Goita a dépêché des émissaires le 17 janvier dernier à Conakry. La sécurité, la circulation des personnes et des biens, le renforcement du partenariat stratégique durable, mais également la transition en cours dans les deux pays, avaient été au cœur des échanges entre Conakry et Bamako.

Choguel MAIGA a réaffirmé hier l’engagement des autorités de son pays à soutenir toutes les initiatives favorisant l’accroissement des échanges économiques entre la Guinée et le Mali.

A suivre…

Africaguinee.com