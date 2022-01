Kalil Diallo du CJDG : "Nous proposons une transition de 3 à 4 ans…"

CONAKRY-Alors que le débat sur le chronogramme de la transition continue, Ibrahima Kalil Diallo du CJDG propose une durée allant de 3 à 4 ans. Ce jeune candidat au CNT (conseil national de transition) justifie ses raisons et donne son avis sur la conduite de la transition par le président du CNRD (conseil national du rassemblement pour le développement), Mamadi Doumbouya.

Vous êtes le Président du CJDG, une organisation de jeunes qui a soutenu le CRND des les premiers jours de sa prise du pouvoir,quelle est votre position par rapport à la durée de la transition qui risque d’être quand même le point de discorde entre les différents acteurs ?

IBRAHIMA KALIL DIALLO : Écoutez, nous nous pensons qu’il faut donner du temps aux militaires pour nettoyer la maison. Il faut les accorder au moins 3 à 4 ans. C’est une doléance que nous faisons auprès de tous les acteurs de la nation. Car il ne faudrait pas qu’on commette les mêmes erreurs que par le passé. Notre souhait aujourd’hui est que ce coup d’État du 05 septembre soit le dernier coup d’État de l'histoire de la Guinée. Mais pour que cela soit le cas, il faut laisser les militaires baliser le terrain, mettre en place des institutions fortes et durables. Ceci ne sera pas un chantier facile, mais le Président de la république a déjà enclenché le processus. Car à travers ses actes, il est en train de dire à ses frères d’armes que leur place c’est dans les casernes. Vous voyez tous militaires qui ont été nommés, l'ont été que dans des postes militaires. Et c’est la première fois je crois, que dans l'histoire des coups militaires en Afrique qu’on voit un gouvernement dirigé par un militaire où 97% des membres sont des civils. Donc, ce sont là des signes précurseurs d’une volonté de rendre définitivement le pouvoir aux civils.

Mais pour que cette volonté se matérialise dans le temps et dans l’espace, il faut donner le temps qu’il faut à l’armée. On sait ce que la transition bâclée de 2010 a enfanté '’une dictature civile'’ qui nous a conduit là où nous sommes aujourd’hui. Donc nous pensons que 3 à 4 pourront nous permettre de sortir définitivement de ces problèmes.

Quelle est votre lecture de la gestion de la transition de façon globale ?

Pour nous, la gestion de la transition est globalement positive, au vu de toutes les actions que le CNRD et son Président mènent sur le terrain, on se dit qu’on ne s’était pas trompé en apportant notre soutien dès le premier jour de la prise du pouvoir.

Quelles sont les actions menées par le CNRD qui vous ont plus marqués ?

Je crois que jusque-là, toutes les actions menées par le CNRD et son Président le Colonel Doumbouya vont dans le sens de la volonté populaire. Aujourd’hui, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire, le Président de la république est dans une logique de réconcilier et d'unir les guinéens. Si nous prenons les actes qu’il est en train de poser au cas par cas, on comprend aisément qu'il veut mettre chaque communauté, chaque région à l’aise afin qu'on puisse se parler en frères.

Voyez-vous sa venue au cimetière de Bambeto, au stade du 28 septembre pour honorer les victimes et le pardon public qui a été demandé par le CNRD ont apaisé les cœurs de certains citoyens. Il en de même, avec sa visite sur la tombe du Général Lansana Conté, le retour du Président Dadis au bercail la restitution des cases de Belle vue à la famille du Président Sékou Touré et la rebaptisation de l’aéroport de Conakry du Nom du Président Sékou Touré.

Sur le plan des nominations, nous avons vu qu'il y’a un certain équilibre régional. Ce qui est extrêmement important au vu du caractère mosaïque de notre pays. Autre point important, le Président de la république est en train de mettre en place une nouvelle génération de dirigeants. Ce qui n’a pas été le cas presque depuis l’indépendance. Car c’est les mêmes visages qui se succédaient aux commandes. Et aujourd’hui par sa volonté inébranlable de changer la Guinée, il est entrain de radicalement changer cette donne. Bref voici quelques-unes des actions que le Président de la république a mené qui méritent d’être encouragées et soutenues par le peuple.

Vous êtes candidat pour le CNT au compte de la jeunesse, est- ce que vous croyez à vos chances de réussite ?

Je dirais que je crois en mes capacités, à mon aptitude à représenter valablement la jeunesse au futur CNT et à œuvrer pour le bien-être de l’ensemble de nos compatriotes. Mais pour ce qui est de mes chances, je dirais que ça, c’est entre les mains de Dieu. Car celui le pourvoyeur des chances. C’est pourquoi je continue de le prier pour qu’il me donne cette chance de servir notre cher pays dans le futur CNT.

Votre dernier mot ?

Je dis félicitations au Président de la république, aux membres du CNRD, au gouvernement pour tout ce qui est en train d’être fait en faveur du peuple de Guinée. Je demande à l’ensemble des acteurs de la nation à ne pas se presser pour bâcler cette transition, qu’on accepte de donner le temps qu’il faut à l’armée pour le bien de notre futur.