Transport : BANKITRUCK signe une convention de plus de 02 Milliards avec le Groupe Lafargeholcim Guinée

Le jeudi 20 janvier 2022, une délégation de BANKITRUCK conduite par le PDG de BANKI Technology, Monsieur Mamadou Bah, a rencontré la Direction Générale du Groupe LafargeHolcim Guinée dans le cadre de la signature d’une convention de partenariat.

Cette convention de partenariat, qui porte sur une valeur de plus de deux (2) Milliards de Francs Guinéens, est axée sur le transport des produits du Groupe LafargeHolcim Guinée dans la zone du grand Conakry et à l’intérieur du pays. La signature répond à la satisfaction du Groupe LafargeHolcim Guinée dans le cadre de sa collaboration avec l’entreprise BANKITRUCK.

Dans son intervention, le Directeur Général du Groupe Lafargeholcim Guinée, Monsieur Bruno Silete Hounkpati a déclaré :« Cette plateforme dispose d’un service d’E-commerce qui permet de vendre du ciment, et au-delà des matériaux de construction d’une façon générale. Donc, c’était une cérémonie assez importante pour nous et pour cette jeune entreprise que nous allons supporter dans son chemin sur la croissance.

Cet accord de partenariat porte sur deux aspects essentiels, déjà nous allons utiliser les services de BANKITRUCK pour la livraison du ciment que nous produisons pour nos clients, ensuite, nous allons référencer aussi les produits de Lafargeholcim Guinée sur la plateforme BANKITRUCK.

Nous allons intégrer nos deux plateformes pour pouvoir mettre à la disposition de nos clients un service assez fluide et sans difficulté qui leur permettra depuis le confort de leur bureau par exemple, de passer une commande de ciment et d’être livré à la minute ou dans les heures qui suivent.

Le premier avantage pour nous, c’est d’avoir des transporteurs fiables. Et nous pensons qu’avec cette plateforme, nous pourrons livrer nos clients dans les meilleurs délais.

Le deuxième aspect porte sur la visibilité de nos produits sur la plateforme. Ça veut dire que les clients potentiels qu’ils soient en Guinée ou à l’étranger peuvent passer des commandes sur la plateforme et se faire livrer très rapidement, et cela crée une fluidité sur toute la chaine d’approvisionnement. Nous sommes intéressés effectivement par ce partenariat que nous allons supporter sur le long terme ».

Pour sa part, le PDG de BANKI TECHNOLOGY, M. Mamadou BAH dira : « c’est avec un sentiment de satisfaction que nous signons ce jour cette convention de partenariat avec le Groupe Lafargeholcim Guinée, un mois après le lancement officiel de nos activités.

Nous sommes d’autant plus satisfaits que ce partenariat permettra de créer au moins une centaine d’emplois directs pour les jeunes Guinéens.

Depuis le démarrage de nos activités, nous avons à ce jour plus de 2000 camions et machines enregistrés sur notre plateforme, et quelques 300 points de vente d’agrégats en Guinée et en Sierra-Leone. Notre objectif est de révolutionner le secteur du transport et de l’achat d’agrégats en Afrique en fournissant un service de qualité, rapide et fiable. Nous ambitionnons de nous déployer dans au moins 10 pays d’Afrique d’ici la fin de l’année. »

Le superviseur logistique de Lafargeholcim Guinée, M. Laurent Massoma, mettra en avant le travail effectué depuis quelques mois entre les deux entreprises : « Nous sommes satisfaits de la collaboration avec l’entreprise BANKITRUCK. Depuis plusieurs mois, l’entreprise a exécuté l’ensemble des contrats de transport que nous leur avons confié tout en respectant les obligations contractuelles. C’est tout naturellement que nous avons décidé de signer cette convention de partenariat pour le transport de nos produits dans le Grand Conakry. »

La cérémonie s’est clôturée par une remise de satisfecit de l’entreprise BANKITRUCK à LafargeHolcim Guinée, pour lui témoigner sa satisfaction dans le cadre de leur collaboration.

À propos de LafargeHolcim Guinée :

LafargeHolcim Guinée, filiale du groupe Holcim, leader mondial en matériaux de construction, est le producteur de Ciment Guinée. LafargeHolcim Guinée assure la distribution de la marque Ciment de Guinée dans les 4 régions naturelles et les 33 préfectures. L’entreprise propose également un service d’assistance client et de contrôle qualité grâce à son Laboratoire des Applications Ciment.

À propos de BANKITRUCK:

BANKITRUCK, filiale du groupe BANKI Technology, est la première plateforme de location de camions et machines, et d’e-commerce d’agrégats en Guinée et en Sierra-Leone.

BANKITRUCK vous permet de commander en ligne vos agrégats (ciments, sable, granite...) et de vous faire livrer partout et à tout moment.

Vous pouvez également louez des camions et des machines pour le transport de vos produits ou pour vos projets industriels et miniers.