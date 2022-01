Mohamed Béavogui interpelle son équipe : "Il faut se mettre au travail…"

CONAKRY-Un séminaire Gouvernemental de deux jours, s’est ouvert ce vendredi 21 janvier 2022, dans l’après-midi, à Conakry. Objectif phare : renforcer le travail d’équipe et mieux comprendre les rouages de la Gouvernance transitoire. Ce sont les grandes déclinées par le Premier ministre Mohamed Béavogui qui a présidé l’ouverture dudit séminaire.

« Ce séminaire est extrêmement important dans la mesure où nous avons fait de la rectification institutionnelle, le premier axe de notre feuille de route (…). Nous sommes donc là pour essayer de mieux comprendre les rouages du gouvernement et mieux cerner comment ils devraient fonctionner. Nous sommes ici pour renforcer notre travail en équipe de façon plus cohérente, solide. Nous sommes ici pour faire en sorte que l’objectif que nous visons soit atteint le plutôt que possible dans les meilleures conditions et au meilleur coût », a déclaré le chef du Gouvernement de la Transition.

Ce séminaire intervient un peu plus de deux mois après la fin de la mise en place du gouvernement de Transition, qui depuis, s’était atteler à faire l’état des lieux. « Nous nous sommes retrouvés à Famoréyah, nous avons ensemble travaillé sur une vision, alignée à celle du CNRD, nous avons travaillé sur des objectifs, sur des actions, nous avons même esquissé ce que serait un programme intérimaire de transition et enfin nous en sommes sortis avec un cadre logique. Ce cadre logique nous a ensuite permis de rédiger une feuille de route et enfin de produire un budget de l’an 2022, un budget que nous avons appelé juste un budget de vérité. Maintenant il faut se mettre au travail. Nous voulons gagner le combat de la transition, du changement…Nous estimons que pour le faire nous avons besoin de nous préparer un peu plus. C’est dans ce contexte que ce séminaire a lieu », a justifié Mohamed Béavogui.

Pendant ces jours d’échanges, le premier ministre et son équipe parleront de gouvernance, d’éthique, de travail d’équipe. « La Guinée nous a confié ses ressources et nous devons être l’exemple pour tous. J’espère que ce séminaire nous sera utile et que surtout nous apprendrons tous beaucoup mais surtout que nous apprendrons à travailler mieux ensemble », a souhaité M. Béavogui.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com