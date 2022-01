Enquête sur les crimes commis sous Alpha Condé : la justice passe à la vitesse supérieure…

CONAKRY-Une information judiciaire contre X vient d’être ouverte au Tribunal de Première Instance de Dixinn en vue d’élucider les crimes commis entre 2010 et 2021 en Guinée, période marquant les années de règne d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 20121.

Les faits visés sont entre autres : meurtres, assassinats, complicité de meurtre et d’assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestations, enlèvements, séquestration torture, destructions et dégradations de biens publics-privés, pillages, vols, agressions sexuelles et viols.

L’annonce de l’ouverture de cette information judiciaire a été faite ce vendredi 20 janvier 22 par le Procureur de la République, près le Tribunal de Première Instance de Dixinn.

Sur le fondement des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale et sur la base des rapports d'autopsie de certaines victimes réalisées par le médecin légiste et autres documents ou supports électroniques, le cabinet du doyen des juges d'instructions a été désigné pour procéder à l'instruction préparatoire par rapport à ces faits, a indiqué Alghassimou Diallo.

Le procureur de la République appelle toutes les victimes, parents de victimes et de manière générale toute personne physique ou morale, structure ou entité pouvant fournir des informations ou disposant d'éléments pouvant éclairer la lanterne de la justice sur ces crimes et délits sus mentionnés, de se mettre en rapport avec le cabinet du doyen des juges d'instructions pour livrer leur part de vérité.

Le parquet de Dixinn rassure les personnes et structures sus visées qu'il veillera sur leur protection durant toute la phase de la procédure.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com