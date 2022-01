Détournement présumé de fonds publics : les nouvelles entités visées…

Le dossier du fonds d’appui à la promotion du gaz butane contre le directeur général et son comptable, portant sur des faits de détournement des deniers publics et complicité,

Le dossier de l’administration et contrôle des grands projets (ACGP) contre le directeur l’ex administrateur général, l’ex administrateur général adjoint qui est actuellement l’administrateur général et leur comptable sur des présumés faits de « détournement des deniers publics faux et usage de faux en écriture comptable et complicité ».

Le dossier de l’office de la Poste guinéenne (OPG) contre l’ex directeur général et son adjoint pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier du fonds de l’urbanisme et de l’habitat contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier du bureau guinéen des droits d’auteur, (BGDA) contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier de l’Office national du Tourisme (ONT), contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement ’’ des deniers publics et complicité’’

Le dossier de l’institut national d’assurance maladie obligatoire (INAMO) contre le directeur général et de son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier du bureau national d’expertise de diamant, or et autres matières précieuses contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier de l’agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole (ANPROCA) contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier du centre de formation judiciaire contre son ex-directeur et de son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité’’

Le dossier de l’office national de promotion de l’artisanat, (ONPA) contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier de l’agence nationale de lutte contre la corruption (ANLCC), contre son secrétaire exécutif et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier du fonds d’investissement minier, contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’

Le dossier du projet d’interconnexion électrique 225 KVA Guinée-Mali, contre le coordinateur général et son comptable pour des faits présumés de ’’détournement des deniers publics et complicité’’