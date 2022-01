Atteinte d'un cancer bucco-faciale, Marlyatou Diallo orpheline, a besoin de votre aide

CONAKRY- Agée de 18 ans, Marlyatou Diallo souffre de cancer qui ronge sa mâchoire droite depuis plusieurs mois. Orpheline de père et démunie, cette jeune fille a dû abandonner l'école en classe de 10ème année à cause de cette tumeur.

N'ayant pas les moyens pour son traitement qui nécessite une évacuation à Dakar, Marlyatou Diallo et sa famille sollicitent l'assistance des personnes de bonne volonté afin de trouver 100 millions de francs guinéens pour sa prise en charge.

Rongée par des douleurs intenses, la jeune Marlyatou Diallo n'arrive plus à dormir, à manger, ni même à se doucher seule. Nous l’avons rencontré à domicile. Elle demande votre aide.

"Je souffre d’une tumeur bucco-faciale depuis plusieurs mois. Cela a commencé par une douleur au niveau de la mâchoire, je ressentais des douleurs même quand je parlais. J'étais à Mamou quand j'ai contacté cette tumeur. Quand les douleurs ont persisté, ma maman m'a envoyé à l'hôpital et on m'a donné des médicaments mais ça n'allait toujours pas. C'est ainsi que ma maman m'a envoyé à l'hôpital Jean Paul II à Conakry ici. J'ai même abandonné l'école à cause des douleurs, je souffre énormément. Je devais faire le BEPC cette année, mais hélas, cette maladie m’a terrassée, je n’arrive plus à faire quelque chose.

A l'hôpital Jean Paul II, le médecin qui m'a consulté m'a dit qu'on ne peut pas me traiter en Guinée ici, donc il m'a demandé d'aller au Sénégal. Mais ma famille n'a pas les moyens pour m'évacuer à Dakar parce la prise en charge coûte excessivement chère. On a contacté un médecin du côté du Sénégal qui nous a expliqué que mon traitement peut coûter jusqu'à 100 millions de francs guinéens.

Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté, je souffre énormément, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne peux rien faire, actuellement c'est ma maman même qui me lave. Aidez-moi s'il vous plaît pour que je puisse me rendre à Dakar pour me soigner, le cancer me ronge la bouche. Pour mon évacuation j'ai besoin de 100 millions gnf, je demande au Président Mamadi Doumbouya, son premier Ministre Mohamed Béavogui et son gouvernement de m'aider à avoir une prise en charge", lance cette jeune fille en détresse.

Avant de contracter cette tumeur, Marlyatou Diallo était élève et enseignait en même temps le Coran aux enfants, explique sa mère.

"Avant sa maladie, ma fille enseignait des enfants mais à force de crier elle ressentait des douleurs dans la bouche. Ce cancer a commencé par former un petit trou au niveau de sa mâchoire droite. Au début ça lui faisait tellement mal quand les aliments entraient dans ce petit trou, elle pleurait même. C'est ainsi qu'on l'a envoyé à l'hôpital mais jusqu'à présent ça ne va pas. Le cancer a fini par envahir toute sa bouche presque. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté pour que je puisse traiter ma fille. Je n'ai pas les moyens pour son traitement, elle est orpheline de père et elle n'a pas encore des frères et sœurs pour nous l’assister financièrement. Donc, nous comptons sur l'aide des personnes de bonne volonté. Les médecins nous ont dit qu'il faut qu'elle se rende à Dakar pour son traitement", a expliqué la mère de Marlyatou Diallo.

Pour joindre la famille de Marlyatou Diallo veuillez contacter les numéros suivants : 00224 623 45 71 71 ou le 00224 624 96 41 41.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023