Sily National : "Kaba Diawara doit revoir son schéma 3-5-2…", selon Saidou Diakité

CONAKRY- Qualifiée dans la ‘’douleur’’ pour les 1/8 de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, la Guinée a fort à faire pour valider ton ticket pour les ¼. Naby Keita le capitaine de l’équipe sera forfait, à cause d’une accumulation de cartons.

Comment combler le vide laissé par le meilleur joueur guinéen ? Alors que l’adversaire de la Guinée sera connu cet après-midi, le doyen et consultant sportif Thierno Saidou Diakité fait des propositions. Pour lui, le schéma tactique adopté par le néo coach guinéen Kaba Diawara ne sied pas aux footballeurs guinéens habitués à jouer autrement. Interview.

AFRICAGUINEE.COM : La Guinée a accédé de façon laborieuse au second tour de la CAN 2021 en totalisant 4 points avec une défaite à la clé. Votre analyse ?

THIERNO SAIDOU DIAKITE : Certes les faveurs des pronostics voyaient la Guinée et le Sénégal se qualifier pour le second tour mais pas de cette manière. Le problème, c’est le contenu (…), sans prétendre minimiser le Zimbabwe, la Guinée ne devrait pas se faire battre par cette équipe et d’ailleurs être mener deux zéros dès la première période. Il y a des questions à se poser. Heureusement il a fallu une révolte du capitaine Naby Keita pour réduire la marque mais malheureusement on le perd pour le second tour avec ce cumul de cartons.

Selon vous que faut-il faire pour un meilleur rendement du syli national dans cette CAN ?

Il faut que Kaba Diawara revoit son schéma tactique parce que son schéma de 3-5-2 ne sied pas au tempérament des footballeurs guinéens. C’est un schéma tactique qui requiert d’un certain niveau au point de vue physique. Les milieux de terrain abattent un gros travail pour fermer les couloirs. En cas de dépossession il faut rapidement reconstituer le bloc et en cas de possession que les phases de transition soient vraiment rapides avec décision.

Donc, cela mérite assez d’entrainement et le coach Kaba Diawara n’a eu que deux semaines de regroupement. Il dit que ce n’est pas un problème de schéma tactique mais je me dis pourquoi la défaite alors ? Il faut qu’il procède à certains réglages. Physiquement aussi ça pêche avec l’ébauche d’énergie qu’ils font. Les joueurs n’arrivent pas à s’adapter à ce schéma tactique puisqu’il n’a eu que deux matchs tests pour deux semaines de regroupement. C’est insuffisant pour s’adapter à cette figure, c’est un peu spécifique puisque diffèrent du 4-4-2 ou du 4-4-3. Il faut des joueurs physiquement et techniquement prêts.

Quelles sont les chances de l’équipe de Guinée au second tour ?

Ce sont des matchs à éliminatoire directe, comme on dit ça passe ou ça casse. Attendons de voir nos adversaires qui sortiront de la poule F en l’occurrence, la Tunisie, le Mali ou la Gambie. Maintenant avec le nivellement des valeurs, les pronostics sont difficiles à dire. Nous avons vu dans cette CAN des favoris qui ont de la peine face à des équipes censées être plus faibles. Chaque équipe peut prétendre aller le plus loin possible.

Que faut-il à cette équipe pour vaincre le signe indien parce qu’il y’a belle lurette le syli ne parvient pas à terminer dans le carré d’As des meilleurs équipe africaines ?

En dernière instance, je pense que c’est le mental qui va être déterminant. Nos joueurs doivent s’armer mentalement lorsqu’ils rentrent sur le terrain, il faut qu’ils disposent de cet esprit de conquête et cette hargne de vaincre pour pouvoir bousculer la donne quel que soit l’adversaire. Le second tour est une autre compétition pour être un match très disputé. J’entrevois même une séance de tirs aux buts quelque soit l’adversaire.

Bien entendu l’homme en vue du coté guinéen c’est son capitaine Naby Keita qui ne jouera pas le second tour pour cumul ce cartons. Comment palier à cette grosse absence ?

Il va falloir qu’Amadou Diawara s’emploie avec Aguibou et en appoint Morlaye Sylla qui doit devoir commencer le match. Moi je pense que le duo Martinez et Bayo et le meilleur duo d’attaque qu’on a, ces deux peuvent déstabiliser n’importe quelle défense à mon avis. Le jeune Sory Kaba ou Lamarana Diallo peuvent jouer en seconde période pour profiter des failles laisser par les premiers.

Entretien réalisé par BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13