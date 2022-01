Sahara occidental : Des enfants-soldats enrôlés par les milices du Polisario…

C’est non moins sans surprise que le nouvel Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara occidental a constaté le recrutement d’enfants au sein des milices du Polisario. Staffan de Mistura qui était en tournée dans la région le 15 janvier 2022, a vu des enfants enrôlés par les milices séparatistes du Polisario, dans des tenues militaires aux camps de Tindouf. L’envoyé spécial d’Antonio Guterres pour le Sahara occidental devait s’entretenir avec les responsables du Polisario pour mieux évaluer la situation des réfugiés Sahraouis.

Malgré l’interdiction du « recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés » par le Droit International, certains mineurs continuent à être enrôlés dans ces différentes milices du Polisario dénoncent plusieurs ONG de défense des droits de l’Homme. Selon plusieurs sources, ces enfants sahraouis sont endoctrinés dès leur jeune âge. Ils passent de longs moments de formation dans ces camps et ailleurs, notamment au Cuba.

L’ONG française « Alliance Internationale pour la Défense des Droits et des Libertés (AIDL), a vivement condamné le ‘’recrutement et l’exploitation des enfants dans des zones de conflit et de guerre’’. Cette ONG qui a qualifié cet acte de « crime de guerre » a réclamé des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans cette affaire.

