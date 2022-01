Guinée : Unicité des Patronats du Secteur Privé…

Nous, Associations, Chambres et Groupements, à savoir :

Association des Entreprise Industrielles de Guinée (AEIG) Chambre des Mines de Guinée (CMG) Chambre de Notaires de Guinée Associations Professionnelles des Banques (APB) Association Professionnelle des Assureurs de Guinée (APAG) Groupe SONOCO Confédération Nationale des Organisations paysannes de Guinée

Nous sommes réunis, ce jour, jeudi 20 Janvier 2022 à Conakry, en vue d’examiner la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, relative à l’Unicité des Patronats.

Suite aux différentes réunions de travail avec le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Chargé du Secteur Privé, portant sur le même sujet, nous nous sommes inscrits dans l’esprit de sa lettre Nr 0240/MCIPME/CAB/CP/2022 en date du 14 Janvier 2022, adressée aux Présidents de la CPEG, du CNPG et du PAC.

En conséquence, nous marquons notre engagement à poursuivre le schéma qui y a été proposé, à savoir, la mise en place d’un Comité de Suivi provisoire avant le 15 Février 2022, en particulier, nous citons :

La mise en place d’un Comité de suivi consensuel au sein duquel le Secrétaire Général, Monsieur Mohamed BAKAYOKO, représentera le Ministre dans les principales rencontres et les démarches qui seront programmées. Ces rencontres seront sanctionnées par un procès-verbal ; Des démarches inclusives seront entreprises en direction de la Chambre des Mines, de l’Association des Industriels de Guinée, de l’Association Professionnelle des Banques, de l’Association Professionnelle des Assureurs de Guinée, des différents ordres professionnelles et des principaux acteurs de la vie économique de notre pays pour leur adhésion au processus d’unification du Patronat, L’élaboration par le comité de suivi d’un projet de Charte ou de statut ainsi que le règlement intérieur aux standards internationaux pour leur adoption ; La mise en place de ce Patronat Unifié et des documents juridiques y afférents entraineront la dissolution des patronats existants (PAG, CPEG, CNP-Guinée) ; L’élection par consensus en Assemblée générale du Bureau exécutif définitif du Patronat unifié d’ici le 15 Février 2022 ; à défaut d’un consensus d’unification au-delà de cette date, un Congrès électif sera organisé.

Nous adhérons à ce schéma et invitons toutes les parties, sans exception, à s’y conformer

Conakry, le 20 Janvier 2022

Signé les Associations, Chambres et Groupements professionnels sus cités.