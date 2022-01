Étudiants arrêtés : "Ils ne dormiront pas en prison…", rassure Dr Conté

CONAKRY-De nombreux étudiants ont été arrêtés ce jeudi 20 janvier 22, à Conakry en marge d’une manifestation réprimée par la police antiémeute.

Suite à cette grogne inattendue, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, est intervenu promettant de s’impliquer pour la libération des étudiants arrêtés.

« Les dispositions sont prises pour que vos camarades soient libérés immédiatement. Il y a déjà un qui a été libéré, je peux vous le confirmer. Vos revendications, nous les avons écoutées. Sachez que notre souci est de qualifier notre système d’enseignement supérieur… il faut adapter les programmes de formation aux besoins du monde de l’entreprise. On ne ménagera aucun effort pour aller dans ce sens, vous pouvez compter sur là-dessus.

Nous ne pouvons pas vous mentir puisque dans 10 dix ans, 20 ans on sera encore là, on ne peut pas donc vous mentir. Acceptez qu’on libère vos amis et qu’on s’asseye pour discuter, échanger avec eux.

Pour le moment gardez le calme pour que nos autorités nous aident à avoir vos représentants nous allons nous mettre à table, se regarder en face, se dire les vérités pour arriver à quelque chose de meilleur pour notre pays. Vos camarades ne dormiront pas en détention », s’est engagé Dr Facinet Conté, secrétaire Général du ministère de l’enseignement supérieur et de l’innovation devant des étudiants remontés à bloc.

Aux dernières nouvelles, le président des étudiants de Gamal, Mory Camara a été libéré. L’information nous a été confirmée par certains de ses proches.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114