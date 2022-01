Plainte contre Fatou et Ousmane Gneloy : Cellou Dalein Diallo se retire…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo s’est désisté de la plainte déposée au Tribunal de première instance de Kaloum contre Fatou et Ousmane Gneloy Diallo, accusés de « diffamation et injures». Toutefois, les sœurs et frères de l'ancien Premier ministre maintiennent leur plainte contre les deux mis en cause.

Le procès s’est ouvert ce mercredi 19 janvier 2022 en présence Ousmane Gneloy Diallo, assis dans le box des accusés. Sa sœur Fatoumata, cible d’un mandat d’amener émis, il y a une semaine, a brillé par son absence.

Nous y reviendrons !

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com