Guinée : le parti d'Alpha Condé et ses alliés lancent un appel...

CONAKRY- Alors qu’Alpha Condé est arrivé aux Emirats Arabes Unis pour des soins médicaux, l’ancien parti au pouvoir et ses partis alliés ont lancé un appel ce mercredi 19 janvier 2022 à leurs structures

Dans une déclaration lue ce jour à leur QG, le RPG arc en ciel et ses partis alliés ont indiqué avoir suivi avec beaucoup de « soulagement la décision prise par les autorités de la transition et de la CEDEAO favorisant le départ de l’ancien président pour Abu Dhabi afin de suivre des examens et soins médicaux ».

Lire aussi- Guinée : le message d'Alpha Condé avant son départ pour Abu Dhabi...

Ils invitent leurs structures sur l’ensemble du territoire national et à l’extérieur à « demeurer mobilisés et à maintenir la régularité des réunions ».

Le RPG arc en ciel et ses partis alliés renouvellent leur engagement à « participer pleinement au processus de transition dans un esprit de dialogue, de paix, de construction institutionnelle et de la démocratie ».

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com