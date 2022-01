Primature : Mamadou Dian Diallo quitte ses fonction de conseiller en Communication…

CONAKRY-Nommé Conseiller en Communication à la Primature en août 2018, le doyen Mamadou Dian Diallo a qui quitté ses fonctions ce lundi 17 janvier 2022, avec un sentiment de devoir accompli. Il a passé le témoin à son successeur notre confrère Aboubacar Camara.

La cérémonie de passation de service a eu lieu dans les locaux du petit palais de la Colombe en présence du chef de cabinet et de l’ensemble de travailleurs de la cellule de communication de la Primature. Dans son discours de circonstance, Saïkou Amadou Diallo, le Directeur de cabinet a fait un témoignage positif sur le passage du doyen Mamadou Dian Diallo à la Communication de la Primature.

« Doyen Mamadou Dian Diallo, que j’ai eu la chance de côtoyer est un homme sensible, un professionnel sans faille. Nous aurons toujours besoin de votre service, de vos conseils. Pratiquement tous ceux que vous avez dans cette cellule, vous les avez pratiquement formés. Je demande solennellement, quand le besoin se manifestera, que nous puissions compter sur vous, votre appui, vos conseils et de votre expérience. On est dans une période très délicate, des crises comme celles que nous avons gérées surviendront sûrement, on aura besoin de vous », a déclaré le Directeur de cabinet de la primature.

Durant son passage à la Primature, le doyen Mamadou Diallo s’est investi pour redorer l’image de l’institution. Depuis sa nomination au poste de conseiller de communication de la Primature, il a impulsé des réformes qui ont apporté une visibilité à cette institution. Dans son discours, M. Diallo a remercié l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il est ensuite revenu sur son bilan.

« Quand le 8 août 2018 j’ai été appelé à occuper cette fonction, le premier ministre d’alors Dr Ibrahima Kassory Fofana m’a dit : aide-moi à avoir une cellule de communication parce qu’il avait constaté qu’il n’y avait pas une cellule de communication à la primature (…). Quand je suis venu, la Primature n’avait même pas un nom de domaine, le Premier ministre lui-même utilisait son adresse mail personnelle, il n’y avait pas d’outils de communication. Il y avait un bureau de presse composé de deux journalistes qui s’occupaient de la couverture médiatique des activités de la Primature au compte de la RTG. Ils ont érigé en bureau de presse sans moyens d’accompagnement.

Quand je suis arrivé à ce poste, avec l’appui de chaque conseiller, nous avons réussi à mettre en place une cellule de communication digne de nom. Ce qui n’existait pas. On a d’abord réussi à doter l’institution d’un nom de domaine, mis en place le centre graphique, uniformisé les outils de communication de la primature. Nous avons réussi à mettre en place en place une communication externe, c’est-à-dire de la primature vers l’extérieur et une communication intérieure, parce que quand je venais, la primature était muette. Il n’y avait aucune signalétique qui était-là pour orienter les gens sur les bureaux des occupants.

Puisqu’elle était en rénovation, nous avons fait une proposition qui a été acceptée par le premier ministre d’alors, et on a mis en place ces signalétiques qui sont d’ailleurs visibles dès la rentrée de la primature.

Nous avons ainsi identifié les différents bureaux et salles de réunion. Ensuite, nous avons réussi à mettre en place le site de la primature qui doit d’ailleurs être renouvelé, le bulletin mensuel de la primature, le service de communication digitale, la communication audiovisuelle, le service technique qui s’occupe de la création graphique et de la maintenance des équipements. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à l’endroit du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana pour cette confiance et à l’ensemble de mes collaborateurs », a expliqué Mamadou Dian Diallo, conseiller en communication sortant du premier ministre.

Le nouveau conseiller de communication de la Primature, Aboubacar Camara a salué les différentes réalisations de son prédécesseur. Il s’est engagé à continuer à mettre en œuvre les chantiers en cours.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114