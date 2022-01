FabLabs Solidaires : Appel à projets 2022

Depuis 2014, la Fondation Orange Groupe s’est engagée dans une démarche ambitieuse autour de l’éducation numérique pour donner de nouvelles chances à des jeunes et des femmes en insertion sociale et professionnelle, en s’appuyant sur tout le potentiel du numérique.

Dès l’émergence du mouvement des FabLabs, l’intérêt de la démarche alignée avec notre volonté d’agir dans le domaine de l’éducation numérique solidaire a été noté : nous avons donc développé le concept de FabLab Solidaire à destination des jeunes en insertion (sortis du système scolaire, en recherche d’emploi) comme un levier pour leur projet professionnel.

Les FabLabs sont des espaces d’innovation qui permettent de comprendre et de s’approprier les technologies numériques dans un mode original, collaboratif et de partage ; le mode d’apprentissage des Fablabs est basé sur le faire et le partage, des leviers puissants pour la confiance et l’estime de soi. Le prototypage de projet collectif rend l’action concrète, donne du sens et permet d’être acteur d’un monde durable.

Les Fablabs sont donc une formidable opportunité de développer les compétences numériques et préparer ainsi les jeunes aux métiers de demain.

Forte de ces éléments, notre démarche vise à :

y faire venir des jeunes en insertion

leur proposer une sensibilisation, et

pour les plus motivés, des cursus de fabrication numérique valorisant leurs compétences, le tout totalement gratuit pour eux.

En Guinée, 3 Fablabs ont déjà été subventionnés, tous dans Conakry.

Pour multiplier les opportunités pour les jeunes guinéens d’accéder à ces univers propices se révéler, se former et préparer leur avenir, forts d’une expertise acquise dans le numérique, un nouvel appel à projets Fablabs Solidaires est ouvert.

Les FabLabs proposés devront être dans les zones suivantes :

Conakry (proche voisinage de l'Ecole Nationale des Postes et Télécommunication (ENPT), Kipé )

Koba et/ou Tolo: ( proche voisinage des Ecoles Nationales d’Agriculture et d’Elevage ENAE)

Ou encore dans une des capitales régionales.

Cadrage de l’appel à projets

Dans le cadre de cet appel à projets de la Fondation Orange Guinée, les acteurs associatifs sont invités à proposer un ou plusieurs projets « FabLab solidaire » (création ou développement d’un projet existant).

Calendrier de l’appel à projets :

ouverture : 14 Janvier 2022

clôture : 28 Février 2022

comité de sélection: avril 2022

Il est important que le projet décrive :

l’emplacement géographique précis du Fablab (coordonnées géographiques)

le FabLab, les missions, les compétences pour mener l’action auprès des jeunes en insertion

les partenaires associatifs du projet accompagnant des jeunes en insertion qui pourront faire venir les jeunes dans ce lieu

le contexte économique et social de ce projet et la pertinence par rapport au tissu local

dans le cas d’un développement de parcours de formation : le contenu, la durée, les objectifs pédagogiques de ces parcours (proposition en annexe 3)

et/ou dans le cas de la réalisation d’un projet collectif (idéalement autour du développement durable) : le contenu, les compétences acquises, les partenaires (le projet peut-être à destination d’une entreprise, association ..)

La Fondation Orange Guinée est particulièrement attentive à l’action solidaire que le FabLab va mettre en place au profit des jeunes en situation précaire, sans emploi et à la mise en place de programmes pédagogiques spécifiques, totalement gratuits pour eux, leur permettant de développer de nouvelles compétences.

La structure porteuse du projet doit :

avoir le statut d’association ou ONG

avoir une légitimité dans le monde numérique.

pouvoir idéalement s’associer à d’autres associations d’insertion de jeunes et peut

également avoir un partenariat avec une entreprise permettant aux jeunes une implication dans le monde professionnel (par le projet, par la formation, …).

Le budget du projet proposé par la structure devra être réaliste.

Il ne devra concerner son fonctionnement général, ni les salaires de ses permanents.

Dans le cas d’une création, la Fondation Orange Guinée peut participer au financement de l’équipement et l’accompagnement du démarrage de l’activité du FabLab.

Dans le cadre d’un parcours de formation, seules les charges directement liées à la formation seront couvertes (l’élaboration du programme de formation, l’accompagnement des jeunes pendant la formation, l’achat du matériel pour la réalisation des formations si nécessaire, …).

Les critères clés :

- la pertinence du projet et l’implication d’autres partenaires

- un projet à destination des jeunes en insertion

- la capacité de mise en œuvre et un budget réaliste

- la pérennité du projet

- idéalement, la formation et la réalisation d’un projet collectif

Pièces à joindre au dossier de candidature ci-après à télécharger ICI

une synthèse du projet

Le dossier projet détaillé

Le plan de financement du projet

Le Compte de résultat prévisionnel

Le calendrier de mise en œuvre du projet

Le statut de l’association

Le budget de l’association

Le rapport annuel

Le rapport du commissaire au compte

Les informations ci-dessous peuvent aussi être téléchargées ICI

caractéristiques d’un FabLab selon MIT (à titre indicatif)

Proposition de parcours pour inspirer et aider à la construction de vos parcours en fonction de votre projet et contexte

Où déposer son projet :

Les projets sont envoyés à : info.fondation@orange-sonatel.com