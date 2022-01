Can 2021 : Qualification sans gloire et une mauvaise nouvelle pour le Syli

YAOUNDE-Le syli national de Guinée a obtenu ce mardi 18 janvier 22 son ticket de qualification pour le second tour de la 33ème édition de la CAN 2021 !

C’est non sans douleur que les hommes de Kaba Diawara ont validé cette qualification sans gloire. En même temps, le Syli national a perdu son capitaine Naby Keita qui ne jouera pas au prochain match, pour accumulation de cartons.

Battue par le Zimbabwe sur le score de 2-1, la Guinée passe en 8ème de finale la tête baissée. Leader à l’entame de ce match avec quatre points, le syli national de Guinée est timidement rentré dans cette rencontre. Il a fallu attendre la 20ème minute pour voir enfin un tir cadré d’un joueur du syli en la personne de Sory Kaba.

Dans la foulée de cette action, les warriors du Zimbabwe, profitent des errements de la défense guinéenne pour transpercer les filets du syli national de Guinée. 1-0.

En manque d’inspiration, les protégés de Kaba Diawara, timorés et sans fond de jeu, encaissent le second but à la 42ème minute et rentrent aux citrons la tête basse sur 2-0.

Aux retours des vestiaires, Naby Keita, le capitaine de l’équipe prend le jeu à son compte. Il est récompensé à la 49ème minute sur une frappe lumineuse qui trompe le gardien adverse.

C’est avec cette défaite (1-2) que le syli se qualifie pour le second tour mais perd en même temps son ‘’héros’’ Naby Keïta pour accumulation de cartons.

Le syli se classe deuxième de sa poule avec 4 points derrière le Sénégal qui termine leader du groupe B avec 5 points.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13