Syli National : critiqué pour son fameux plan "3-5-2", Kaba Diawara précise...

YAOUNDE- C’est la dernière ligne droite des phases de groupe de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN Cameroun 2021, qui s’ouvre pour la Guinée ce mardi 18 janvier 2022. Le Syli national affronte les warriors du Zimbabwe déjà éliminée. Principal enjeu : la victoire pour trôner à la première place.

En conférence de presse d’avant match ce lundi 17 janvier 2022, Kaba Diawara n'a pas caché ses ambitions. Il a clairement indiqué qu’il vise la première place. Et pour ça, il faut gagner face au Zimbabwe.

‘’C’est bien d’avoir fait deux matchs pour 4 points... mais on doit rester concentré et viser cette place première en cas de victoire. Les garçons le savent et moi je le sais. On va tout faire pour faire le meilleur match possible’’, a assuré l’ancien attaquant du syli national

Souvent critiqué pour ses choix tactiques, le fameux 3-5-2 utilisé par lui depuis l’ouverture de cette compétition, le sélectionneur Kaba diawara demeure intraitable sur son plan tactique.

‘’Sur ce plan nous y avons bossé au Rwanda (préparation avant la CAN), moi j’ai trouvé que c’était plus des problèmes individuels (…), on peut faire des erreurs techniques mais après les garçons ont travaillé puisqu’ils étaient très motivés. Nous avons fait des séances statiques des fois 11 contre 0, on a essayé de faire rentrer ça dans la tête des gens et puis ils ont compris. Maintenant Dieu merci, ils ne prennent pas de but (…), cela ne veut pas dire qu’on ne va pas finir cette CAN sans prendre de buts mais en tout cas il y a la motivation et la détermination pour aller de l’avant.

On fait confiance aux mêmes gars, ce sont des jeunes joueurs qui ont joué pour la plupart leur premier match contre le Malawi et il y avait un tout petit peu de stress, maintenant ils ont fait deux matchs ensemble. Donc on continue le travail puisque ce n’est jamais fini’’ a déroulé l’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille.

Avec quatre points à son compteur, le syli national occupe la première place avec le Sénégal, vice-champion d’Afrique. Ce mardi 18 janvier, un ‘’duel’’ à distance est donc prévu entre ces deux équipes pour trôner à la tête de la poule B.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13