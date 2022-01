Porédaka : Un père de famille ouvre le feu sur sa fille et son amant...

MAMOU- Un père de famille a ouvert le feu sur sa fille et l'amant de celle-ci. Grièvement blessés, les deux tourtereaux qui étaient à bord d’une moto ont été transportés à l'hôpital. L’acte s’est passé, dans le district de Doghol Djeidi dans la sous-préfecture de Poredaka à Mamou.

Ayant appris que sa fille sortait avec un jeune de Poredaka Centre, Moodi Abdoulaye Sow est parti se mettre à l’affût sur la route.

« C’est un jeune de Poredaka-Centre qui a détourné une fille du district de Doghol Djeidi. Chaque jour, il part la chercher. Finalement, le père de la fille s’en est rendu compte. C’est ainsi que le mercredi dernier, il est parti à l’affût sur la route. Vers 4h du matin, le jeune a ramené la fille sur une moto.

Moodi Abdoulaye leur a demandé de s’arrêter, le jeune a refusé. C’est ainsi qu’il a ouvert le feu. Il a voulu tirer sur les pneus, mais les balles ont atteint sa fille et le copain de celle-ci. Le maire et le sous-préfet ont été informés. Moodi Abdoulaye a été arrêté et se trouve à la gendarmerie », a confié Moodi Oury, conseiller communal à la mairie de Poredaka.

Admis, dans un premier temps, au centre de santé de Poredaka, les deux blessés ont finalement été transférés à Mamou Centre afin d’extraire les balles.

Habib Samaké correspond régional à Mamou

Pour Africaguinee.com