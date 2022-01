New-York : La Guinée sanctionnée par l’ONU…

CONAKRY- La Guinée vient de terminer la présidence du G77 des Nations-Unies plus la Chine par une fausse note ! A cause de ses arriérés de paiements, Conakry a perdu son droit de vote à l’ONU.

Un véritable camouflet pour notre pays alors que le chef de la diplomatie guinéenne Morissanda KOUYATÉ séjourne depuis quelques jours à New-York pour justement la cérémonie de passation de pouvoir de la présidence du G77 plus la Chine au Pakistan.

Cette sanction de l’ONU à la fin de la mandature de la Guinée du Groupe des 77 vient ternir l’image de sa présidence. Car malgré la pandémie du Covid 19, la Guinée réalisé quelques prouesses. Comment est-on arrivé là ? Combien la Guinée doit-elle à l’ONU ?

D’après nos informations, la Guinée a été suspendue à cause d’une « broutille » de 260.000 dollars Us. Le Coup d’Etat intervenu le 05 septembre dernier en est la principale cause, car il a provoqué l’interruption du fonctionnement de normal l’Etat. Le processus de paiement qui était en cours a été interrompu, nous apprend-on.

A son arrivée au Pouvoir, l'une des premières décisions prises le CNRD a été de suspendre tous les comptes de l’Etat. Cette situation a fait que la Guinée a loupé ses engagements vis-à-vis de l’ONU. « Dans un fonctionnement normal, on aurait pu payer ça » explique une source bien informée.

A suivre...

Africaguinee.com