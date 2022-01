Appel à candidature pour le recrutement de la troisième promotion de cent auditeurs au Centre de Perfectionnement en Finances Publiques (CPFP)

Depuis 2012 la Guinée s’est engagée dans un vaste programme de modernisation de ses finances publiques marquée par plusieurs réformes : budgétaires, comptables, fiscales et dans tous les autres domaines de la gestion financière publique. Dans cette perspective de changement, la formation des cadres et agents intervenant sur tous les segments de la gestion des finances publiques (programmation et budgétisation, mobilisation des ressources, exécution des dépenses publiques, contrôle et audit des opérations financières, comptabilité, Gestion de la trésorerie, de la dette publique et des investissements publics, …) devient désormais un impératif majeur.

C’est dans ce cadre que le Gouvernement guinéen ( les Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministère du Budget) a mis en place, avec l’assistance technique et financière de l’Union Européenne à travers le Programme d’appui à la réforme des finances publiques (PARFIP) un Centre de Perfectionnement en Finances Publiques (CPFP).

Ce Centre après la formation de deux cohortes, projette le recrutement de la troisième cohorte (avec 100 auditeurs) pour les quatre (4) filières suivantes : gestion budgétaire, comptabilité de l’Etat, fiscalité et audit et contrôle des finances publiques. Les enseignements dans chaque filière sont conçus de manière à fournir les compétences essentielles à chacun des métiers correspondants.

OBJECTIF DU PROGRAMME DE FORMATION

L’objectif global du programme de formation du Centre de Perfectionnement en Finances Publiques est de renforcer les compétences des cadres des Administrations économiques et financières de l’Etat guinéen en matière de gestion financière publique. Il s’agit plus spécifiquement de :

Former les cadres débutant dans les différents métiers de finances publiques,

Favoriser l’accélération de l'insertion professionnelle des cadres formés en développant et en adaptant leurs compétences techniques et professionnelles aux nouvelles exigences des métiers dans le domaine de la gestion financière publique,

Répondre aux besoins et demandes de l'administration publique et du secteur privé en matière de gestion des finances publiques,

Mettre à la disposition des auditeurs tout en les y familiarisant, les outils favorisant l’institutionnalisation d’une gouvernance des finances publiques conforme aux textes adoptés et alignée sur les standards internationaux,

Renforcer les capacités des ressources humaines pour accélérer la mise en œuvre des réformes des finances publiques en Guinée.

DUREE DE LA FORMATION

La durée de la formation est de 9 mois, avec trois (3) mois de tronc commun.

PUBLIC CIBLE

Ce programme de perfectionnement est ouvert aux cadres, notamment les nouveaux, des administrations économiques et financières (Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère du Budget, Ministère du Plan et du développement Economique, pools financiers des ministères sectoriels et des institutions……)

CONDITIONS D’ACCES AU PROGRAMME DE FORMATION

Peuvent faire acte de candidature, les candidats fonctionnaires titulaires au moins d’un diplôme Bac +3 en sciences économiques, sciences de gestion, droit ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature doivent être adressés à Monsieur le Ministre de l’économie et des finances sous couvert de la voie hiérarchique et doivent comporter les pièces suivantes :

Les diplômes légalisés depuis le baccalauréat,

Le relevé de notes de la dernière année universitaire,

Un extrait d’acte de naissance,

Une copie d’une pièce d’identification en cours de validité,

Une copie de l’arrêté d’engagement à la fonction publique,

Un curriculum vitae,

Une lettre de motivation,

Une lettre de recommandation.

Date limite et lieu du dépôt des dossiers : Les dossiers de candidature sont reçus entre le 17 janvier 2022 à 10 h00 et le 10 février 2022 à 17 heures au secrétariat de la Direction Pédagogique du CPFP, situé dans le nouveau Bâtiment de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique au 2ème Etage. Les horaires d’accueil pour le dépôt des dossiers vont de 10H00 à 12H30 pour le matin et de 14h00 à 17H pour l’après-midi.

NB : Le recrutement se fera par sélection sur dossier. En cas de nécessité, un test de recrutement et/ou des interviews seront organisés avec les candidats dont les dossiers seraient retenus.

Début des cours : 1er mars 2022

Pour plus d’information, veuillez contacter la Direction Pédagogique du Centre :

Tel : +224-621-38-89-98

Mail : cpfp.guinee@gmail.com