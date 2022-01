Bamako : la junte salue la mémoire d’IBK…

CONAKRY-La junte malienne a salué la mémoire d’Ibrahim Boubacar Keita, -décédé ce dimanche 16 janvier 2022 à Bamako- à la suite d’une longue maladie, à l’âge de 76 ans.

Le défunt président a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Son second mandat a été écourté par l’armée dirigée par le colonel Assimi Goita, après des semaines de protestations de rue contre sa Gouvernance.

« Le Gouvernement de la République du Mali et le peuple malien saluent la mémoire de l’illustre disparu », précise le porte-parole du Gouvernement malien.

Colonel Abdoulaye Maiga annonce que les informations relatives à la cérémonie funéraire feront l'objet d'un communiqué ultérieur.

Au nom du Gouvernement malien, il a présenté les condoléances à la famille éplorée et prié pour le repos éternel de l’âme d’IBK.

Plus d’un an après la chute d’Ibrahim Boubacar Keita, le Mali n’est toujours pas sorti de l’ornière. La junte qui l’a renversé est sévèrement punie par la CEDEAO et l’UEMOA, en raison du non-respect de ses engagements initiaux pour le retour à l’ordre constitutionnel.

A suivre…

