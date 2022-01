Arrivée d'émissaires d’Assimi Goita à Conakry : Les confidences de l’ambassadeur Modibo Traoré…

CONAKRY-Une forte délégation gouvernementale du Mali est attendue ce lundi 17 janvier 2022 en Guinée. Dans le sillage de cette visite d'une journée, Africaguinee.com a été reçu par l’ambassadeur du Mali en poste à Conakry. Dans cet entretien, le diplomate malien Modibo Traoré parle de l’objectif de cette mission des émissaires du président de la transition malienne, colonel Assimi Goita.

AFRICAGUINEE.COM : Une forte délégation ministérielle malienne est attendue ce lundi en Guinée. Quel est le mobile de cette visite ?

MODIBO TRAORE : Face aux décisions de la CEDEAO qui ont sanctionné le Mali, la Guinée a fait un communiqué pour dire qu'elle ne va pas suivre ces sanctions vis-à-vis de notre pays. Connaissant les liens de fraternité qui existent entre la Guinée et le Mali cela ne nous étonne pas. Donc, c'est pourquoi les autorités maliennes ont décidé d'envoyer une mission de haut niveau pour remercier la Guinée pour ce geste hautement panafricaniste.

Pourriez-vous nous en dire plus sur la composition de cette délégation ?

Il y aura beaucoup des Ministres avec à leur tête le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre de l'administration territoriale, le Secrétaire général à la présidence et beaucoup d'autres personnalités. Cela veut dire le Mali a mesuré la portée de cette décision de la Guinée.

Est-ce qu’ils vont rencontrer le Président de la transition ?

Le but c'est de rencontrer le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya pour lui remercier de vive voix et lui transmettre les sincères remerciements de son frère et ami, le Président, Colonel Assimi Goïta. Les Ministres auront aussi à travailler avec leurs homologues guinéens.

Nous avons appris ce matin la mort de l'ancien Président malien Ibrahima Boubacar Keïta (IBK). Votre réaction ?

C'est une triste nouvelle qu'on a appris ce matin. Nous nous inclinons devant sa mémoire et nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée et au peuple malien. Le gouvernement a annoncé que le jour des obsèques sera annoncé. Nous attendons la décision du gouvernement.

On a vu une forte mobilisation de la communauté malienne. Qu’est-ce que cela symbolise ?

La communauté malienne a massivement répondu à notre appel pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO. La communauté malienne veut démontrer qu’unis, nous pourrons faire face à cette situation.

Je tiens à remercier toute la communauté malienne et la communauté guinéenne ainsi que les représentants de la communauté de la CEDEAO qui ont tous manifesté la sympathie à l'endroit de notre pays. Je les remercie beaucoup.

Entretien réalisé par Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114