Boffa : L'école primaire de Balandougou rénovée et équipée par SPIC Guinée et Maconater Sarl...

BOFFA- La société minière SPIC Guinée et l'entreprise Maconater Sarl ont procédé à l'inauguration de l'école primaire de Balandougou dans la commune urbaine de Boffa. La cérémonie de remise de l'infrastructure entièrement rénovée et équipée a eu lieu, mardi 11 janvier 2022. Elle a rassemblé les populations bénéficiaires, les dirigeants des sociétés donatrices ainsi que des responsables locaux de l'éducation.

Avec cette rénovation, les enfants à l'âge d'aller à l'école, ont désormais un environnement adapté leur permettant d'apprendre en toute sécurité et aux encadreurs de travailler convenablement.

Sur financement de la société minière SPIC Guinée, l'entreprise Maconater Sarl a réalisé les travaux de rénovation de l'école primaire de Balandougou en un temps record. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du programme quinquennal de développement local qui rime au respect du contenu local par la société SPIC.

Les travaux de rénovation ont été exécutés en douze (12) jours au lieu de seize (16) initialement prévus. Ils ont consisté à renouveler la toiture, les plafonds, le béton de sol, la peinture, la réfection totale de la fosse septique, la réparation et la confection des nouveaux table-banc.

"Cette infrastructure va permettre aux élèves du village de suivre les cours dans un environnement propice, cela se justifie par la joie que nous lisons sur les différents visages des parents d'élèves. Nous remercions le maitre d'ouvrage qui est la SPIC Guinée d'avoir offert ce bijou et bien d'autres dans d'autres localités sur le long du corridor pour ainsi contribuer au développement socio-économique de la communauté impactée par son projet.

Je voudrais ici et maintenant faire un appel à la communauté, à mes parents de faire bon usage de ce bijou et renforcer la cohabitation entre la compagnie, ses sous-traitants et la communauté pour profiter des retombées de l'exploitation minière", a lancé le Directeur de Maconater, Mamadi Fadiga.

Le 2ème Vice-Maire de la commune de Boffa a salué ce geste de la société SPIC Guinée qui entre en droite ligne avec le respect du contenu local.

"Je crois que c'est une belle chose si ça continue comme ça. Il faut que les jeunes comprennent que la rue (les manifestations ndlr) ne peut pas régler les choses. Quand il y a un problème, j'invite les jeunes de s'adresser calmement et respectueusement aux autorités locales pour que celles-ci puissent trouver les solutions avec les sociétés minières", a souligné Ibrahima Naby Diallo.

Le Directeur commercial de la société SPIC Guinée, a dans sa communication, expliqué que sa société est fière de réaliser un tel ouvrage pour les citoyens de Balandougou.

"Nous sommes fiers non seulement de pouvoir respecter le contenu local mais aussi d'avoir pu accompagner les citoyens de Balandougou. Et nous sommes également fiers d'avoir confié une tâche du développement communautaire à une société sous-traitante communautaire qui a rendu possible la rénovation de cette école pour la population de Balandougou.

Notre souci c'est toujours d'œuvrer dans la consolidation de la paix et la quiétude autour de ce projet. Nous invitons les citoyens de Balandougou de continuer à soutenir SPIC dans la paix et la tranquillité dans l'exercice de leurs activités", dira pour sa part M. Mohamed Kaba Keïta.

Présent à cette cérémonie, la Directrice préfectorale de l'éducation de Boffa a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des travaux réalisés par la société SPIC et l'entreprise Maconater Sarl.

"Je suis très heureuse et je remercie infiniment la société SPIC et l'entreprise Maconater. Je sollicite que ces genres d'initiatives s'étalent sur l'ensemble des écoles de la commune urbaine et de la préfecture de Boffa parce que nous avons près de 200 écoles élémentaires.

Donc, la rénovation de toutes ces écoles facilitera les conditions d'apprentissage des enfants. Cette initiative n'a pas de prix dans l'architecture de l'enseignement élémentaire de Boffa parce qu'à Boffa ici, nous avons des écoles élémentaires qui depuis le temps colonial n'ont jamais bénéficié de reconstruction ni de rénovation", a laissé entendre Madame Hassanatou Diallo.

Chez les bénéficiaires, c'est la joie. Tout en remerciant la Société SPIC Guinée et Maconater, le Directeur de l'Ecole Primaire de Balandougou a formulé une demande aux autorités et aux sociétés minières évoluant dans la localité.

"Au nom des élèves et enseignants, je remercie la société donatrice SPIC et l'entreprise Maconater qui n'ont ménagé aucun effort pour l'exécution des travaux dans un bref délai. Les braves communautés de Balandougou qui ont bénéficié de cet édifice vous resteront reconnaissantes et s'engagent à en faire bon usage. Les citoyens de Balandougou vous prient davantage de les assister dans le recrutement et la prise en charge des enseignants et la construction d'un logement du Directeur", a formulé Ibrahima Sory Cissé.

