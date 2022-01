Sanctions de la CEDEAO : Assimi GOÏTA valide son Plan de riposte…

BAMAKO-Cible de sévères et lourdes sanctions prises par la CEDEAO et de l’UEMOA, le Mali a validé son plan de riposte. Ce vendredi 14 janvier 2022, colonel Assimi GOÏTA a tenu un Conseil supérieur extraordinaire de défense pour valider le Plan de riposte du gouvernement malien alors que des manifestations sont organisées dans tout le pays pour protester et rejeter les sanctions des dirigeants de la CEDEAO.

« Il s’agit d’un Plan qui a été annoncé immédiatement après les sanctions inhumaines et illégales prises par la CEDEAO et l’UEMOA contre notre pays, le 9 janvier 2022 », précise le Porte-parole du Gouvernement malien, Colonel Abdoulaye MAÏGA.

Le Plan exhaustif de riposte prend en compte les priorités et les préoccupations des populations maliennes en termes d’approvisionnement en produits de première nécessité, selon le colonel Maiga.

« Il s’agit aussi d’un Plan transversal qui comporte plusieurs composantes : des questions diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières ainsi que des questions sociales », détaille le porte-parole du Gouvernement malien.

Colonel Abdoulaye MAÏGA précise cependant que l’objectif de ce Plan n’est pas d’être dans une posture de bras de fer avec la CEDEAO et l’UEMOA.

« Le Chef de l’État dans son adresse à la nation, le 10 janvier 2022, l’a bien rappelé, nous restons toujours ouverts au dialogue. Notre souhait est que ces sanctions soient les plus brèves possible aussi bien dans l’intérêt du peuple malien, ainsi que dans l’intérêt des États de la CEDEAO et des États de l’UEMOA », nuance le porte-parole du Gouvernement malien, précisant que le colonel GOÏTA a validé ce plan de riposte en Conseil supérieur de la défense.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com