Naby Keita homme du match face au Sénégal : "Le plus important est qu’on se qualifie…"

BAFOUSSAM- Match comptant pour la 2ème journée de la 33ème édition de la CAN 2021, le Syli national de Guinée a tenu en échec le Sénégal, vice-champion d'Afrique.

Après une première mi-temps parfaitement maîtrisé par les hommes de Kaba Diawara, au retour des vestiaires, Sadio Mane et ses coéquipiers ont inversé la tendance en mettant le pressing pour surprendre les guinéens en baisse de régime.

Dans ce derby ouest africain, avec des individualités sûres des deux côtés, le match s'anime de part et d’autre mais sans grand-chose au niveau de l'attaque. C'est avec ce score de parité que les deux équipes se quittent en comptabilisant chacune 4 points et se partagent le haut du tableau du Groupe B.

Le capitaine du Syli National Naby Keita a été élu homme du match. Une distinction que le dossard 8 des pachydermes prend avec mesure, car selon lui, le plus important est de se qualifier et de rendre les guinéens fiers.

« Le plus important est qu’on se qualifie. Si je gagne des trophées individuels, c’est grâce à mes coéquipiers qui m’aident à me surpasser sur le terrain », déclare le capitaine du Syli National au micro de Canal +.

Du nul 0-0

« Tous ensemble, nous nous battrons pour rendre fier à notre pays (…) On voulait gagner ce match, mais le Sénégal était le favori de notre poule. On était venu pour gagner pour se qualifier. Dommage ça n’a pas été le cas. On fera tout pour corriger nos erreurs et gagner le prochain match pour se qualifier », indique Naby Keita.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com