Guinée : les dirigeants de l’ARPT échangent avec les acteurs des télécoms…

CONAKRY-Installés dans leurs fonctions le 21 décembre dernier, les nouveaux dirigeants de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) ont initié cette semaine une série de rencontres tous azimuts avec les acteurs des télécommunications.

Dans ce cadre, le Directeur Général de l’ARPT, Sekou Oumar BARRY et le Directeur Général Adjoint, Adama CONDE, ont respectivement rencontré les 10 et 11 janvier 2022, les Directeurs Généraux des fournisseurs d’accès Internet (FAI), les Opérateurs postaux et les associations de consommateurs. Ces rencontres de prise de contact qui ont eu lieu dans les locaux de l’ARPT, visent d’une part à partager les nouvelles orientations de l’ARPT en termes de collaboration, et d’autre part à recueillir les préoccupations et attentes des acteurs.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur Général de l’ARPT Sekou Oumar BARRY a insisté sur le respect des engagements (paiement des arriérés…) et des dispositions légales et réglementaires (cahier des charges, lois, Décrets, Arrêtés et Décisions) ; l’amélioration de la qualité de service ; la création des conditions d’une concurrence saine et loyale ; l’égalité de traitement entre les acteurs.

De leur côté, les Représentants des fournisseurs d’accès internet, ont à tour de rôle, saisi cette occasion pour exposer leurs préoccupations aux dirigeants de l’ARPT et formulé des sollicitudes. Au nombre de celles-ci, ils ont cité entre autres :

Les travaux sur les axes routiers qui entrainent la coupure de la fibre optique et l’arrêt momentané de la fourniture de l’internet ;

Les coûts des redevances FH et VSAT qui empêchent la couverture des zones blanches ;

Les tarifs proposés dans le catalogue des prix de la SOGEB qui empêchent le déploiement des FAI à l’intérieur du pays ;

Ils ont sollicité l’accompagnement de l’ARPT auprès des Autorités pour l’atterrissement d’un deuxième câble sous-marin en République de Guinée afin d’assurer la redondance comme dans les pays voisins qui ont plus de deux points d’atterrissement, et son implication pour le respect des dispositions réglementaires en matière de partage d’infrastructures.

Avec les opérateurs postaux, le Directeur Général Adjoint dans son intervention a rappelé l’importance que l’ARPT accorde à la fois à la protection des consommateurs, à l’assurance des investisseurs et la garantie des intérêts de l’Etat.

De leur côté, tout en sollicitant l’accompagnement de l’ARPT pour l’amélioration de l’environnement de leur activité, les Représentants des Opérateurs postaux n’ont pas manqué de soulever des préoccupations vis-à-vis des nouveaux dirigeants de l’organe de régulation. Parmi ces préoccupations soulevées, l’on peut citer notamment :

La présence des opérateurs informels exerçants en toute illégalité ;

L’adoption des textes relatifs à la désignation de l’opérateur du service postal universel et les modalités de gestion de fonds de service postal universel ;

Les frais appliqués par la douane dans le cadre du commerce électronique ;

La concurrence des compagnies aériennes en matière de fret.

Aux termes des rencontres, la Direction Générale de l’ARPT a rassuré les différents acteurs de la prise en compte de leurs préoccupations respectives, et a informé de la tenue des réunions techniques régulières afin de trouver des solutions adaptées.

Après leur rencontre avec les Fournisseurs d’Accès Internet FAI et les opérateurs postaux, les dirigeants de l’ARPT ont poursuivi leur séance de prise de contact avec les associations de consommateurs. Avec ces structures, les échanges ont porté sur l’amélioration du cadre de travail. Ainsi, les parties sont convenues de la mise en place d’un cadre de concertation avec les associations de consommateurs à travers une rencontre mensuelle et la désignation au sein de l’ARPT d’un point focal pour les associations de consommateurs.

Faut-il préciser que désormais toutes les décisions qui seront prises par le Régulateur tiendront compte de l’intérêt lié au développement du secteur, des préoccupations des Acteurs en général avec une attention particulière à celles des consommateurs, précise l’ARPT.

Ci-dessous quelques images des rencontres de prise de contact…