Gouvernorat de Conakry : Un retraité « peine » encore à quitter son poste…

CONAKRY- Contrairement aux instructions du Ministre du Travail et de la Fonction publique, certains cadres retraités continuent d’exercer dans l’administration. Au Gouvernorat de la ville de Conakry, le Chef de section des impôts tarde encore à céder son fauteuil. Il occupe son bureau et continue à exercer ce qui devrait être désormais son ancienne fonction.

M. Sory Camara semble ignorer les instructions du Ministre du Travail et de la Fonction publique. Son adjoint qui devrait assurer l’intérim, semble avoir pris son mal en patience jusqu’à ce que les autorités de tutelle ou le Département de la fonction publique réagisse.

Contacté par la rédaction d’Africaguinee.com, M. Camara a nié toute volonté de sa part de quitter son poste. Même s’il continue encore à venir à son service et occuper le même bureau.

« Moi, refuser de quitter mon poste ? C’est impossible ! », a-t-il réagi avant de raccrocher son téléphone.

Dans un communiqué rendu public jeudi 13 janvier, le ministre du travail et de la fonction publique a déclaré qu' en dépit des dispositions pertinentes des Arrêtées No 2637/MTFP du 23 Novembre 2021 et No 2678/ MTFP du 21 Décembre 2021, portant respectivement mise à la retraite de 6300 et 352 fonctionnaires, "le Ministre du Travail et de la Fonction Publique constate que les fonctionnaires et Contractuels Permanents admis à faire valoir leurs droits à la retraite continuent d’exercer à temps plein dans les services publics".

Au regard de l’impérieuse nécessité de la réforme de l’Administration Publique ajoute la note du ministre, "il est demandé à toutes les autorités administratives concernées de prendre les dispositions adéquates pour rendre effective la cessation définitive de fonctions" a singé le ministre Julien Yombouno.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 114