Chalco Guinea Company vole au secours des sinistrés de Khouréralandé après l’incendie

Suite à l’incendie sans traçabilité qui a ravagé une cinquantaine de cases à Khouréralandé, sous-préfecture de Colia, dans la préfecture de Boffa, Chalco Guinea Company a offert 2750 Kg de riz, 100L d’huile et une grande quantité d’eau potable aux sinistrés.

La Cérémonie de remise des dons s’est tenue devant l’autorité gouvernementale représentée par le Gouverneur de Boké Colonel Sékouba Trésor Camara et le Préfet de Boffa Colonel Mamadou ciré Bah.

Le Gouverneur de Boké a apprécié la compassion de la société Chalco à travers la remise de dons : « Cette assistance prouve vraiment la bonne volonté de contribution au développement local de la société Chalco. »

Le Khalif de Khouréralandé également était très content de recevoir ce don de Chalco. Il a remercié la société pour la grande marque de consolation qu’elle a exprimée bien que le village victime soit loin du périmètre de son projet.

Le responsable de Chalco Guinea Company a exprimé sa sympathie à la population locale : « en visitant le village où s’est produit l’incendie, nous nous sommes rendus compte que les cases sont toutes gravement détruites.

Il affirma ensuite que le sentiment d’affection n’appartient qu’à l’homme, le feu par contre ne prévient pas et n’a non plus aucun sentiment très malheureusement. C’est pourquoi la Société a tenu à apporter son soutien en faveur des sinistrés afin de les aider à mieux surmonter ces moments difficiles et surtout à rétablir la confiance de vie.»