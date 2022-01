UBA Guinée célèbre le quatrième anniversaire de son produit phare d'intelligence artificielle, LEO

United Bank for Africa (UBA) s’est investie dans la révolution numérique pour créer une proximité avec ses clients et les servir davantage en mettant en place le service de Chat banking dénommé LEO.

Lancé le 20 Juin 2018 en Guinée ; ce service permet aux clients d’effectuer des transactions bancaires clés.

LEO est un produit accessible à tout utilisateur de Facebook, Messenger et WhatsApp.

Avec une connexion internet, LEO permet d’accéder facilement aux services de la banque UBA à tout moment et partout en Guinée.

En seulement 4 années d’existence, les réalisations de Leo sont énormes. Il couvre de nos jours 20 pays africains et a remporté plus de 10 prix prestigieux dans le monde.

Leo a continué de bénéficier d'une mise à niveau périodique et systématique en mettant particulièrement l'accent sur des avancées améliorées et des fonctionnalités uniques spécialisées si nécessaire.

A propos de United Bank For Africa

United Bank for Africa est l’une des principales banques africaines avec des opérations dans 20 pays africains et une présence dans les centres financiers mondiaux : New York, Londres et Paris.

La vision du Groupe UBA est celle d’être l’institution incontestée de services financiers en Afrique, un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes ses parties prenantes, en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution pérenne.