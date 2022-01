Inauguration de la Route de l’amitié offerte par Chalco au district de Yembèring à Boffa

L’Inauguration de la Route de l’amitié construite par Chalco Guinea Company au district de Yembèring, sous-préfecture de Tamita, préfecture de Boffa a eu lieu le 7 janvier 2022. La cérémonie d’inauguration s’est tenue devant l’autorité gouvernementale représentée par le Préfet de Boffa Colonel Mamadou ciré Bah.

Cette route dont les travaux ont été effectués en 49 jours allant 13 novembre 2021 au 1er janvier 2022, commence par la zone d’exploitation du Projet Boffa de Chalco, en passant par le village de Foukhoun et se termine au village de Yembèring. Elle a été construite en graviers rouges et mesure environ 5 Km de long et 10m de large.

M. le Préfet de Boffa Colonel Mamadou ciré Bah a remercié la société Chalco pour la construction de la route et a invité les communautés à favoriser un climat de paix à travers un mécanisme de communication amicale afin de permettre à la Société de mener à bien ses activités et de contribuer au développement des localités.

Chalco Guinea Company SA, après le démarrage du Projet Boffa de Chalco en Guinée, tient toujours à établir une relation amicale avec les communautés afin de promouvoir le développement communautaire. Le district de Yembèring, à côté de la zone d’exploitation de Chalco, loin de la ville, possédait seulement une piste de sortie rurale et très étroite.

Pour résoudre son problème de transport, Chalco, malgré son programme de production très chargé, et après avoir fait la prospection, a envoyé ses propres techniciens et engins spécifiques (bulldozer, niveleuse, compresseur) pour élargir et reprofiler la piste de Yembèring.

Avec la mise en service de cette route, les villageois de Yembèring pourront aller facilement au centre-ville de Boffa via cette route et la route d’entretien du convoyeur du Projet Boffa. La Route a été nommée « Route de l’amitié » pour exprimer le souhait de la longévité de l’amitié entre la Société et les communautés, tout en espérant qu’elle approfondira considérablement la collaboration entre Chalco et les communautés dans le but de promouvoir le développement socioéconomique des localités.