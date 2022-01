Guinée-Sénégal : "Le Syli a de fortes chances de s’imposer ce vendredi…"

BAFOUSSAM- Après sa sortie victorieuse face au Malawi (1-0), en début de semaine pour sa première journée dans la CAN ‘’Cameroun 2021’’, le syli national de Guinée, affronte ce vendredi 14 janvier les Lions du Sénégal. Ce derby ouest africain aux allures de revanche pour le Syli national de Guinée éliminé en 2006 par les Lions de la Teranga en quart de finales de la Coupe d’Afrique des nations, est très attendu. Quelles sont donc les chances de victoire pour la bande à Naby Keita face aux vice-champions d’Afrique ?

Joint par Africaguinee.com, Thierno Saidou Diakité, analyste et consultant sportif, est plutôt ‘’sceptique’’. Pour notre interlocuteur, qui parle des chances de l’équipe, rappelle tout d’abord le système de jeu adopté. Selon lui, le système adopté par le coach Kaba Diawara ne sied pas avec les joueurs qui constituent l’ossature principale de cette team nationale.

‘’ Le Système de 3-5-2 pose problème à cette équipe qui regorge en sein plusieurs talents. A mon avis il faut savoir les exploiter car avec ce système, il n’y a pas du tout de fluidité dans le jeu du Syli national en phase de possession. Les systèmes classiques de 4-4-2 ou plutôt le 4-3-3 sont mieux adaptés au tempérament des footballeurs guinéens’’, explique le consultant sportif.

Comment vaincre les lions du Sénégal ?

‘’Si Kaba Diawara tire les leçons du premier match livré contre le Malawi et procède aux réglages qui s’imposent, la Guinée pourrait poser des problèmes aux sénégalais et faire un bon résultat demain’’, précise le doyen Thierno Saidou Diakité.

Touché ces deniers jours par la Covid-19, le groupe du coach Aliou Cissé sera en mode réduit face au Syli national de Guinée. Des joueurs importants de son effectif comme le milieu parisien Idrissa Gana Gueye et autres dont le défenseur latéral Ballo Touré ne feront pas partie du 11 de départ puisque, touché par le covid-19. Un fait du hasard qui rend optimiste M. Diakité.

‘’La Guinée a de fortes chances de s’imposer ce vendredi (…), avec beaucoup de volonté et d’engagement. Notre équipe pourrait poser des problèmes au vice-champion d’Afrique, surtout que notre adversaire a douze joueurs déclarés positifs au virus’’, espère Thierno Saidou Diakité.

Avec 3 points à son compteur et leader du Groupe B au même titre que le Sénégal, le syli de Guinée va tenter de décrocher une victoire afin d’avoir une option sérieuse dans la course au second tour de cette 33ème édition de la CAN Cameroun 2021.

BAH Boubacar LOUDAH

