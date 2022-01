Soutien au Syli: Le Consortium SMB-Winning et UMS offre 500 millions Gnf à l’équipe nationale

CONAKRY-La chaîne de solidarité en faveur du Sily National de Guinée, qui participe à la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, se poursuit. Le consortium SMB-Winning et UMS (United Mining Supply) ne sont pas restés en marge de cette campagne de soutien.

Ces sociétés ont fait parler leur cœur en offrant une enveloppe de 500 millions Gnf à l’équipe national de Guinée.

La cérémonie de remise du chèque au Comité national de soutien au Syli a eu lieu, ce mercredi 12 janvier 2022 au siège du Consortium sis au quartier Tombo, dans la commune de Kaloum à Conakry.

Entouré de ses collaborateurs, le PCA du consortium SMB-Winning, par ailleurs PDG de UMS a, dans son discours, salué la prestation de l’équipe nationale face au Malawi. Fadi Wazni garde espoir que l’équipe nationale a toutes les chances d’aller loin dans cette compétition.

“Franchement ce qu’on a vu lors du premier match, notre équipe joue bien. On peut légitimement avoir un espoir raisonnable qu’on peut aller loin dans cette compétition. Nous sommes de cœur avec eux et prions pour qu’ils réussissent. Je vous donne une contribution de 500 millions Gnf. C’est beaucoup d’argent. Nous nous sommes sentis obligés de participer. Vive le Syli !”, a déclaré Fadi Wazni.

Après réception du chèque, Lucien Bendou Guilao, membre du comité national de soutien au Syli a exprimé sa satisfaction à l’endroit du donateur.

“C’est une preuve de responsabilité comme il l’avait fait il y a 2 ans. Ce n’est pas surprenant parce que c’est une société bien impliquée dans le développement socio-économique de la Guinée. Avec ce montant, on va essayer d’envoyer le maximum de supporters au Cameroun pour soutenir notre équipe nationale.

Plus il y a des supporters sur place, mieux ça vaut pour notre Syli national. (…) Ce montant que nous récoltons serviront à créer des Fans zone, des villages Syli national, doter les maisons de jeunes d’équipements, de groupes électrogènes et d’abonnements canal. On a déjà doté 53 maisons de jeunes à l’intérieur et 17 à Conakry plus 3 fans zones. L’objectif est que tout le peuple de Guinée soit en symbiose derrière le Syli”, a indiqué Lucien Bendou Guilao.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06