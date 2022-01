INTEGRA : inauguration de l’usine FAPEL à Labé...

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l'Union européenne, a procédé le 11 janvier 2022 à l’inauguration de l’usine FAPEL (Fabrication de Pompes à Eau à Labé).

Cette entreprise, créée en 2009, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pompes à eau et d’autres articles divers. Malgré l’obtention d’un brevet délivré par l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) pour ses pompes et de plusieurs prix internationaux récompensant des innovateurs africains, l’entreprise FAPEL ne parvenait pas à trouver les financements nécessaires pour se moderniser. Grâce à l'appui technique et financier du programme INTEGRA, l’usine a obtenu un financement de 4 279 992 490 GNF (407 142 Euros), dont une subvention de près de 90 000 Euros octroyée par INTEGRA pour renforcer la position en fonds propres du promoteur et inciter la banque partenaire à financer cette initiative.

L’usine, dont la construction a débuté en décembre 2020, permettra à l’entreprise de réaliser son plein potentiel et d’impacter positivement l’emploi et l’insertion des jeunes guinéens et guinéennes de la région. En effet, environ 220 emplois directs et indirects seront créés tous les ans sur le nouveau site, soit plus 2200 sur un période de 10 ans. De plus, des conventions de formation seront établies entre le pôle industriel et le centre de formation professionnelle de Labé.

Cette usine sera également mise à disposition d’autres artisans locaux qui bénéficieront de ses équipements modernes et pourront à leur tour développer leurs activités tout en minimisant leurs coûts. L’implantation d’une telle usine, grâce à l’aide du programme INTEGRA et à l’accompagnement de la Mairie de Labé, rendra alors possible l’émergence d’un véritable pôle industriel dédié à la métallurgie sur le long terme.

A l’occasion de l’inauguration de l’usine de l’entreprise FAPEL, Mr Barry Aguibou, le directeur de l’entreprise a tenu à remercier le programme pour son soutien : « L’ouverture de ce nouveau site marque un pas important pour la réalisation des objectifs de développement de la ville de Labé. Il s’agit du premier changement significatif de notre entreprise car nos moyens de production étaient rudimentaires et notre vœu le plus profond était de moderniser notre chaîne de production. Face à la volonté de La Mairie de Labé créer les conditions d’émergence de petites et moyennes industries sur son territoire, nous avons sollicité le programme INTEGRA pour la mise en œuvre de ce projet ; ceci à travers l'appui technique d’UNCDF.».

Ce modèle d’implantation d’unité industrielle, en partenariat avec le secteur public sous la forme de partenariats publics-privés (PPP), permet un véritable développement économique au niveau local qui bénéficie à toute la région. Cette démarche innovante en Guinée peut être reproduite dans d’autres villes. A travers ces projets, le programme INTEGRA espère inciter le secteur financier guinéen à soutenir et à accompagner la croissance des petites et moyennes entreprises locales. En effet, c’est à travers celles-ci qu’un développement qui profite au plus grand nombre est possible.

Marina MARCHETTI, Chef d'équipe Gouvernance et Droits de l'Homme à la Délégation de l’Union Européenne en République de Guinée, se réjouit de l’évolution de l’entreprise FAPEL : « Entreprendre demande beaucoup de courage, c’est pourquoi il est important pour l’Union européenne de soutenir l’entreprenariat local, qui, comme FAPEL, contribue à la création de richesses et à la lutte contre le chômage. FAPEL a trouvé, à travers le programme INTEGRA, un partenaire technique et financier, ce qui lui a permis d’ouvrir cette usine à Labé. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces nouvelles synergies qui se mettent en place et qui permettront de créer un effet de levier au bénéfice de l’emploi et du bien-être des jeunes hommes et femmes de Guinée.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée. -

