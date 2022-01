Le syli national remanié pour cause de covid-19 : Quelles conséquences face au Malawi?

BAFOUSSAM-C ’est un Syli national annihilé par le Covid-19 qui entre en lice dans cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Cameroun 2021), ce lundi 10 janvier 2022.

Le coach Kaba Diawara, pour son baptême de feu sur le banc du Syli aujourd’hui face aux Flames du Malawi va composer avec un effectif réduit de 20 joueurs sur 27 prévus.

Quelles seront donc les conséquences pour cette sortie avec toutes ces absences ?

Pour le doyen Amadou Diouldé Diallo, journaliste sportif, certes le nombre de joueurs indisponibles est important mais il n’y a pas péril en la demeure.

‘’ La Guinée est un réservoir de talents (…), avec la volonté et la détermination elle peut arriver à plusieurs exploits. Sur le plan technique je crois que les choses ont été revues et réadaptées par des techniciens comme Kaba Diawara, Pascal Feindouno et autres pour parer à toutes ces éventualités. Certes, dans une sélection tout le monde est important mais l’essentiel, c’est de savoir se remettre en cause quand on est appelé pour être à la hauteur des espoirs placés en vous.

L’équipe du Malawi en face a plus de problèmes que nous puisque les trois gardiens de buts ont tous été testés positifs au Covid-19. Vous savez comme moi un goal-Keeper reste le maillon fort d’une équipe (…), pourtant ils font moins de bruit que nous. Je souhaite qu’on dépassionne le débat et que l’on aille à l’essentiel pour bien figurer dans cette compétition’’ nous a confié le doyen Diouldé Diallo.

Le week-end dernier, la Feguifoot avait annoncé l’indisponibilité de sept joueurs de l’effectif du syli national de Guinée. Il s’agit du défenseur Mykael Dyrestam , de l’attaquant Seydouba Soumah, du second capitaine Ibrahima Sory Conté, de Mory Konaté, du numéro 10 Morgan Guilavogui et du milieu Morlaye Sylla.

Logé dans le groupe B en compagnie du Sénégal, du Zimbabwe, le Syli national de Guinée affronte le Malawi à Bafoussam pour sa première sortie ce lundi 10 janvier 2022.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13