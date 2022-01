Conakry : un "mandat d’amener" émis contre Fatou Gneloy Diallo…

CONAKRY- L’étau se resserre davantage contre Fatou Gneloy Diallo, déjà sous le coup d’un contrôle judiciaire. Un mandat d’amener a été émis, ce lundi 10 janvier 2022, contre cette militante du RPG arc-en-ciel, par Jacob Boy Koivogui Juge d’instruction au Tribunal de Première instance de Dixinn.

« Vu les articles 211.216 et suivants du code de procédure pénale

Attendu que la personne régulièrement mise en demeure de respecter les obligations du contrôle judiciaire qui lui ont été régulièrement signifiées au Cabinet d’instruction a catégoriquement refusé de respecter ces obligations légales assorties de cette exigence,

Vu les dispositions de l’article 211 du code de procédure pénale,

Mandons et ordonnons à Monsieur le Commandant de la Brigade de Recherches de Kaloum, à tous Officier ou Agent de la force publique, de conduire immédiatement devant nous en se conformant la loi,

La nommée Fatoumata Binta DIALLO alias Fatou Gneloy, Juriste de nationalité Guinéenne, domiciliée au quartier Almamya, Commune de Kaloum Conakry, inculpée pour des faits d'injures, de diffamation et de menace. Faits prévus et punis par les articles 282, 383 et suivants du Code Pénal.

En conséquence, mandons et ordonnons à tous Officier ou Agent de la force publique auxquels le présent Mandat sera exhibé de prêter main forte pour son exécution en cas de besoin », précise le mandat d’amener signé ce lundi 10 janvier 2022.

Dossier à suivre…

