CAN 2021 : La Guinée réussit son entrée en s'imposant face au Malawi…

BAFOUSSAM- Le syli national de Guinée a réussi son entrée en lice dans la 33ème édition de la CAN Cameroun 2021.

Opposés aux flames du Malawi, les poulains du coach Kaba Diawara ont assuré l’essentiel en venant à bout de son adversaire du jour (1-0).

Dans une partie ‘’hachée’’, les joueurs guinéens se sont fait peur dès l’entame de la partie sur une échappée de l’attaquant malawite qui bute sur le coach Aly Keita des grands jours.

Il a fallu attendre la 36ème minute pour voir le syli national dans une phase de jeu lumineuse qui se concrétise par un but du latéral guinéen Issagha Sylla, sur un centre de Jose Martinez Kanté.

De plus en plus présents dans tous les couloirs, les flames déroulent et tentent de surprendre la défense guinéenne mais en vain.

Le syli national, malgré les assauts répétés de son adversaire, arrive pour ce premier match à assurer l’essentiel dans une poule B où il partage désormais la première place avec le Sénégal (3 points).

C’est avec ce score de 1 à 0 pour la Guinée que l’arbitre ghanéen siffle la fin de la rencontre. Rendez-vous est donc pris ce jeudi 13 janvier prochain contre les Lions de la Teranga.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13