Guinée : Mamadi Doumbouya fait un geste fort pour ses frères d’armes…

CONAKRY-Le chef de la junte militaire qui s’est emparée du Pouvoir en Guinée le 05 septembre dernier, a posé un geste fort ce vendredi 07 janvier 22, en faveur de certains de ses d’armes.

Colonel Mamadi Doumbouya a élevé plusieurs centaines d’officiers, sous-officiers, d’hommes de rangs et de civils à des titres importants dans le protocole général, a appris Africaguinee.com.

Le Chef de l’Etat a décoré ce jour plusieurs dizaines d’éléments des forces de défense et de sécurité en présence de plusieurs hauts responsables de la grande muette. Outre le titre honorifique de Commandeur de l’ordre national du mérite, selon la présidence, beaucoup d’autres décorations, comme la Médaille d’Argent pour des hommes de rangs, ont été décernés.

« Ils ont choisi de servir leur pays, ils ont choisi le beau métier de soldat, ils ont choisi le patriotisme suprême, ils en connaissaient les exigences et les risques, ils les ont assumés, ils les assument au quotidien, avec le poids du silence, en cœur et dans l’esprit, au nom de l’intérêt supérieur la Nation », a déclaré le président de la Transition.

Ces militaires ont été décorés pour leur bravoure et le rôle d’avant-garde qu’ils ont joué pour la sauvegarde de l’intégrité du pays et la sécurité des citoyens et de leurs biens. Une commission devrait se rendra prochainement dans les familles des bénéficiaires pour remettre les médailles aux proches, selon la présidence.

Africaguinee.com