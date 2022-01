Football africain : CANAL + au cœur de la CAN Cameroun 2021…

CONAKRY- C’est une nouvelle aubaine pour les abonnés de Canal + en ce début d’année 2022 ! En prélude à la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021, CANAL+ comme à l’accoutumée, se déploie pour permettre à ses millions d’abonnés de savourer pleinement les moments forts de cette compétition continentale.

Ce géant de la distribution d’images, promet de faire vivre à ses abonnés l’intégralité de la CAN 2021 au pays de Samuel Eto’o. Soit les 52 matchs sur les chaines CANAL+ Sport en direct et en qualité HD.

En tant que diffuseur officiel de la CAN Total Energies, Cameroun 2021, Canal+ met un point d’honneur à offrir à ses abonnés un dispositif exceptionnel pour couvrir au plus près l’évènement sportif le plus attendu en ce début d’année avec la diffusion en intégralité de la compétition. Une chaine à 100% dédiée à l’évènement et accessible à tous ses abonnés sur CANAL+SPORT 1.

Au cours de ce tournoi africain, selon Fabrice Atouhoun, directeur des ventes de CANAL+ Guinée, la totalité des matchs sera retransmise sur les deux chaines CANAL+ Sport 1 et Canal + Sport 2.

‘’ Nous Canal+ quand on parle foot, cela se passe forcement sur les chaines CANAL+. C’est pour cela qu’on vous a réuni pour vous donner plus de détails et d’informations sur le déroulement de cette CAN sur nos chaines. Au-delà d’être sur le terrain et de vous montrer tous les matchs, il y aura des magazines. C’est cela qui fera la différence (…), ce magazine qui nous parle des joueurs, des informations sur les acteurs et qui nous font faire des pronostics. C’est ce qui nous donne la fièvre de la CAN. Cela ne se passe uniquement que sur les chaines CANAL+ 1 et 2’’, a annoncé Fabrice Atouhoun.

Pour le directeur des ventes de CANAL+ Guinée, c’est l’occasion pour les sceptiques’’ de pouvoir s’acheter un décodeur CANAL+ qui ne coûte que 50.000 gnf pour être sûr de ne rien rater sur cette CAN.

Parlant des dispositifs prévus, Fabrice Atouhoun annonce qu’il y aura des magazines avec des présentateurs de renom comme principaux animateurs des différentes émissions prévues.

Des magazines après match tous les soirs sont aussi concoctés et un magazine à des moments clés de la compétition, sera exposé, a précisé le directeur des ventes à Canal+Guinée, Fabrice Atouhoun. Le tout sera commenté avec de meilleurs consultants et journalistes. Ces experts seront bien entendu au rendez-vous pour expliquer, décrypter et analyser tous les matchs et les faits marquants de ce Tournoi qui se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022.

Des émissions sur CANAL+Sport 1, en parallèle de la diffusion de matchs et également la chaine de toute l’actualité de la CAN, tous les jours de compétition et en continu du début d’après-midi jusqu’à tard dans la soirée, des spécialistes sont mobilisés en plateau et sur place, ajoute le directeur des ventes à Canal +Guinée. L’émission Jour de CAN est le rendez-vous pour faire vivre les rencontres de l’après-midi. Enjeux, analyse des rencontres, premières réactions avec une équipe dédiée en plateau qui va accompagner les abonnés jusqu’en début de soirée, le tout renforcé par l’ensemble du dispositif développé sur chaque site au Cameroun.

Avec pour slogan « CANAL + au cœur de la CAN 2021 », CANAL+ promet de surprises savoureuses à ses millions d’abonnés pour cette nouvelle année.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13