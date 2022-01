Dr Faya aux leaders du CPP : "Le jour où on découvrira qu'il y a des agendas cachés..."

CONAKRY- Le leader du Bloc Libéral a envoyé un message aux acteurs politiques réunis au sein du CPP (Collectif des Partis politiques), créé le 3 janvier dernier, pour faire des propositions à la junte sur la constitution, le code électoral, l’organe de gestion des élections, le chronogramme, la durée de la transition et le fichier électoral.

Dans cette interview accordée à la rédaction d'Africaguinee.com, Dr Faya Lansana Milimono justifie la création de cette plateforme. Il a mis en garde les leaders politiques qui auront des agendas cachés au sein du Collectif.

AFRICAGUINEE.COM : Vous venez de lancer avec vos pairs le Collectif des Partis Politiques (CPP). Peut-on parler d'unité d'action de la classe politique face au CNRD ?

DR FAYA MILIMOUNO : On cherche l'unité et d'action pour être plus efficace dans la conduite de cette période transitoire. Nous avons un changement qui est intervenu le 5 septembre 2021 et la période transitoire est en train de se dérouler. Je crois que ça peut être dans l'intérêt de tous que la classe politique se concerte et trouve des voies plus intelligentes pour contribuer à la réussite de cette période transitoire. Ce n'est pas une unité d'action contre. La classe politique commettrait une faute très grave de se positionner en opposition face à une mouvance qui serait le CNRD ou le gouvernement. Si on se met ensemble, c'est pour que nous puissions efficacement contribuer à la réussite de la période transitoire.

Souvent on a constaté par le passé quand les politiques mettent des coalitions en place, elles ne font pas long feu. Qu’est-ce qui garantit que cette fois-ci sera la bonne ?

Nous sommes sur un terrain politique, il y a des gens à chaque fois que la classe politique se réunisse ils ont des agendas cachés. Le jour où on découvrira qu'il y des agendas cachés, on prendra des dispositions. Toute union doit reposer sur un minimum de franchise. Mais lorsqu'on se réunit et on découvre qu'il y a des agendas cachés, si ces agendas cachés ne s'inscrivent pas dans la voie de sauvegarder l'intérêt général, je ne sais pas pourquoi on serait là.

Est-ce que la question de la durée de la transition ne risque pas de créer un point de friction au sein du CPP ?

J'espère que ce ne sera pas un point de divergence parce que si on en fait une priorité des priorités, on pourra trouver un consensus. Si moi j'ai à choisir entre une date courte et la réussite de la période transitoire, je choisirais la réussite de la période transitoire. Parce que ce pays a de sérieux problèmes qui doivent être abordés en toute maturité et en toute responsabilité pour nous permettre de ne pas toujours faire des va-et-vient. Et qu’à chaque 10 ans on se retrouve face a une période transitoire. Cette fois-ci, on a un choix à faire, finir vite ou finir bien. Nous nous pensons qu'il faut finir bien.

Est-ce que selon vous le RPG a sa place au sein du CPP ?

Nous nous pensons ce qui nous différencie du RPG c'est les visions, le combat de principe et des valeurs, on n'est pas ennemis. Je crois que l'importance, c'est d'aller de l'avant et non de vivre tout temps dans le passé.

Selon vous qu’est-ce qu’il faut pour éviter le scénario de 2010 ?

Il s'agit aujourd'hui de regarder objectivement les actes que le CNRD est en train de poser. Je suis les choses qui sont en train d'être posées et ça correspond à la rupture dont j'ai fait la promotion depuis la création du Bloc Libéral.

A la classe politique, il faut qu'on commence par balayer devant nos maisons avant d'être exigeant vis-à-vis de l'autre. Soyons patient. Pour une fois, privilégierons l'intérêt général.

Entretien réalisé par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023