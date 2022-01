Cour Suprême : les engagements de Fodé Bangoura successeur de « Syma »

CONAKRY-Installé ce vendredi 07 janvier à la tête de la Cour Suprême, la plus haute juridiction du pays, Fodé Bangoura a pris des engagements. Ce haut magistrat s’est notamment engagé à donner un sens au leitmotiv du président de la transition à faire de la justice la » boussole », qui guidera les actions des citoyens.

« Nous allons nous atteler dans l’esprit de continuité d’Etat et de mutabilité selon l’évolution des Lois de notre République démocratique laïque et unitaire. Une juridiction comme la Cour Suprême a des traditions qu’elle doit perpétuer. Je m’y engage solennellement avec la détermination de donner un véritable sens à l’idée chère à monsieur de la République que la Justice demeure la boussole des mutations sociales et économiques dont la réussite de la transition. Je compte sur le Procureur Général, les avocats généraux…afin que la Cour Suprême réalise avec brio ses missions », a déclaré M. Bangoura.

La réalisation de l’œuvre de la refondation de l’État, exige que la Cour Suprême tienne le fil à plomb et le niveau afin que la construction de l’édifice dont le plan et tracé tenus par le Président de la transition, soient droits et parfaits en tous ses angles, a martelé le magistrat. Fodé Bangoura a évoqué les défis qui attendent la justice et a interpelé les magistrats.

« Notre société a une ambition pour la justice et pour ses juges. La contrepartie de cette ambition est une exigence sociale renforcée vis-à-vis des juges dans leur formation, leur pratique, leur éthique, leur régime de responsabilité. Seule la réponse à ces responsabilités peut fonder la légitimité et la place renforcée du juge dans la société.

L’impartialité, la compétence, l’humilité, le respect du justiciable devront imprégner notre pratique professionnelle quotidienne à tous. Faute de respect de ces exigences, nos décisions et le pouvoir qui leur est inhérent apparait un vide un peu inacceptable. J’entends conduire mon mandat autour de cette idée », a-t-il lancé.

