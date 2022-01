Cas Dr Awada : Vous avez dit « une certaine presse » ?

CONAKRY- Il est vrai que le Dr Awada Mohamed quittera poste de Directeur Général de l’hôpital Ignace Deen. Il est aussi vrai qu’une circulaire a été prise à cet effet par le Ministre de la Santé, le Dr Mamadou Pethé Diallo.

Mais, contrairement aux affabulations d’une certaine presse qui s’est illustrée ces derniers temps par des mensonges grandeur nature, aucune passation de service n’avait été programmée pour ce mercredi 5 janvier 2021. Pas en tout cas à l’hôpital national Ignace Deen. L’information, la vraie, c’est que la note de service N°0249 signée le 31 décembre 2021 par le Ministre Péthé a annoncé le remplacement de tous les Directeurs généraux et nationaux admis à faire valoir leur droit à la retraite chacun par son adjoint. Et à l’hôpital Ignace Deen, et le Directeur Général, et son adjoint ont été mis à la retraite.

Et la note de service ne fait pas cas des entités où les deux directeurs sont admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Au Ministère de la Santé, on s’étonne d’ailleurs de lire dans « une certaine presse » qu’une cérémonie de passation de service avait été programmée pour le mercredi dernier.

« Une nouvelle note sera prise par le Ministre puisque la première circulaire n’avait pas prise en compte le cas des services où les deux directeurs sont à la retraite. Il faut dire aussi que la circulaire a été prise pour assurer la continuité du service. Donc ce ne sont pas des nominations en tant que tel », a précisé une source proche du Département de la santé.

Et puisque nous sommes allés à la « source », contrairement à une « certaine presse », nous vous livrons le contenu de la note de service signée du Ministre de la Santé.

Africaguinee.com