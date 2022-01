Assaut contre Sékhoutouréyah : tombé sur le champ de bataille, le chef de la garde d’Alpha Condé honoré par Doumbouya

CONAKRY-Le chef de la garde qui assurait la sécurité du palais Sékhoutouréyah où se trouvait Alpha Condé, le jour du coup d’Etat survenu le 05 septembre dernier, a été honoré à titre posthume par Mamadi Doumbouya.

Colonel Yemoyba Camara qui était tombé sur champ de bataille ce jour a été élevé au rang de Commandeur de l’ordre national du mérite à titre posthume, pour le courage et la bravoure pendant les opérations du 05 septembre 2021. Comme lui, les autres victimes militaires et civiles ont été aussi distinguées, a appris Africaguinee.com.

Pour le chef d’État-major Général des armées, ce geste du chef de la junte qui a renversé Alpha Condé, est pleine de significations pour honorer les morts (du 05 septembre).

« On ne peut pas ignorer les morts. C’est le président de la transition qui a voulu qu’on honore la dignité de tous ceux qui sont morts, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvaient. Ce ne sont pas que les éléments qui étaient avec lui, mais aussi ceux contre lesquels il se battait. Tous ceux qui sont morts ont été décorés. C’est le président en personne qui accroché la décoration de feu Colonel Yemoyba Camara. Ils sont de toutes les unités et même des civils. C’est tous ceux qui sont morts le 05 septembre qui ont été honorés », précise le colonel Sadiba Koulibaly.

Toutefois, on ne sait pas encore le nombre de victimes enregistrées dans l’assaut contre le palais d’Alpha Condé. On ne sait pas non plus où est-ce qu’elles ont été enterrées.

Africaguinee.com