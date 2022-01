La colère de Dr Awada : "Que Dieu maudisse tous ceux véhiculent des faux messages…"

CONAKRY-Dr Mohamed Awada, le Directeur Général du centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Igance Deen est très remonté. Et pour cause : Accusé d’avoir refusé de céder son poste à son remplaçant nommé par arrêté du ministre de la santé, Dr Awada apporte un « démenti » cinglant.

Joint par Africaguinee.com, le premier responsable de l’hôpital Igance Deen, a martelé qu’il n’a reçu aucune délégation venue du ministère de la santé pour une quelconque passation de service. Très irrité, il « maudit » ceux qui selon lui véhiculent des « faux messages ».

« Je n’ai reçu personne, aucune délégation n’est venue ici. Il ne faut pas raconter des bêtises, je n’ai reçu aucune délégation du ministère de la santé. Les gens sont contre moi, mais que Dieu maudisse tous ceux véhiculent des faux messages. Je ne vais jamais m’opposer à une décision administrative.

J’ai travaillé en France, aux Etats-Unis partout, je suis revenu en Guinée parce que j’aime mon pays. Donc, c’est faux, je suis d’ailleurs très étonné. Demandez au ministère de la santé, les cadres sont honnêtes, ils ne vont pas vous mentir. Personne n’est venu ici pour faire une passation », dément Dr Awada.

Mis à la retraite, le premier dirigeant de l’hôpital Ignace Deen assure qu’il quittera son poste, car dit-il, ce centre hospitalier n’appartient pas à son père.

« Est-ce que l’hôpital appartient à mon père ? Non. Je suis un fonctionnaire, je réponds administrativement. Je suis bien éduqué, je connais mes droits et mes devoirs. Tout le temps, on m’attaque dans les médias, mais pourquoi ? Je vais quitter. Si le ministre programme la passation, c’est dans la semaine même que je quitterais.

Mais personne n’est venu ici pour faire une quelconque passation. On m’a mis à la retraite comme beaucoup d’autres fonctionnaires. Est-ce que je suis supérieur à quelqu’un ? Non. Je suis égal à moi-même. Mais tout ça, c’est pour me dénigrer. Or on a posé beaucoup d’actes. J’ai pris l’hôpital Igance Deen presque dans la boue », martèle Dr. Mohamed Awada.

