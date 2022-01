Participation au CPP : le RPG arc-en-ciel pose des conditions à Cellou et ses alliés…

CONAKRY- L’ancien parti au pouvoir pose des conditions à sa participation au sein du Collectif des partis politiques (CPP) crée le 03 janvier 22 au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée.

Réunis ce mercredi 5 janvier 2022, les responsables du RPG arc-en-ciel ont décidé de mettre en « suspens » leur participation au sein de cette large coalition politique jusqu’à ce que leurs observations obtiennent des réponses.

"Ousmane Doré et Sékou Koureissy Condé sont passés ici au siège pour soumettre un mémorandum. Une commission a été mise en place, celle-ci devait voir si effectivement les préoccupations ont été prises en compte. A date, on a n'a pas fini de régler toutes ces questions. Et le jour de la création du collectif on avait une déclaration.

Donc, à date nous sommes informés de l'existence de cette plate-forme, nous avons reçu le document, nous avons fait des observations que nous transmettrons à ceux qui sont venus nous voir. Et on verra dans la mesure du possible s'il y a des convergences, on a aucun problème de participer à une plate-forme qui mettrait ensemble l'ensemble des formations politiques pour accompagner la Transition en vue d'une sortie heureuse.

Et notre participation au CPP dépendra de ce qu'on conviendra sur la préoccupation de l'ensemble des parties prenantes" a expliqué Souleymane Dounoh Keïta, membre du comité central et du porte-parolat du RPG arc-en-ciel.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com