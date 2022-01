Page noire : Décès à Conakry du professeur Thierno Amirou Diallo...

Elhadi Ousmane BAH, Président de l'UPR et le Bureau Exécutif National du Parti ont la profonde douleur d’annoncer aux militants et responsables du Parti ainsi qu'aux parents et amis le décès du Professeur Elhadj Thierno Amirou DIALLO membre Fondateur du Parti, membre du Bureau Exécutif National. Décès survenu le Mardi 04 Janvier 2022 à Conakry des suites de maladie.

Haut fonctionnaire de l’Etat, à la retraite, le Professeur Elhadj Thierno Amirou DIALLO fut Inspecteur Général de l'Education, Ambassadeur et Député de l’Assemblée Nationale.

La levée du corps du Professeur Elhadj Thierno Amirou DIALLO aura lieu le Jeudi 06 Janvier 2022 à 10h à la morgue de l'hôpital Sino-Guinéen.

Une plage horaire sera ouverte à tous ceux qui souhaiteraient témoigner sur la vie du Professeur Elhadj Thierno Amirou DIALLO.

S’en suivra le départ pour Lélouma Keneri où l'enterrement est prévu pour le Vendredi 07 Janvier 2022 après la prière de 14h.

Le Parti sera représenté aux funérailles du Professeur Elhadj Thierno Amirou DIALLO par une délégation du Bureau Exécutif National et des Fédérations de Mamou, Dalaba, Pita, Labé et Koubia.

Le Président de l’UPR et le Bureau Exécutif National adressent leurs condoléances attristées aux militants et responsables du Parti, aux parents et amis ainsi qu’à tous ceux qui ont connu le Professeur Elhadj Thierno Amirou DIALLO.

Que son âme repose en paix

Amine