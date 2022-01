Conakry : Lancement du Forum Communal des Jeunes de Ratoma…

CONAKRY- « L'Employabilité et l'Engagement Citoyen comme Vecteur de la Paix », c’est sous ce thème que le Forum Communal des Jeunes de Ratoma (FOCORA) a été lancé ce mercredi 5 janvier 2022, à la maison des jeunes de Kipé dans la commune éponyme.

La cérémonie de lancement qui a été présidée par le ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, a connu la présence de nombreux jeunes, a-t-on constaté sur place.

Initié par la Direction Communale de la Jeunesse des Sports et de la Culture et financé par Aide et action à travers le projet Compétence pour Demain (CPD), ce Forum sera consacré durant trois jours (du 5 au 7 janvier 2022) aux activités de formation, de conférences débats, d’échanges, expositions et vente mais aussi de sensibilisation et d’engagements de la part des acteurs publics et privés en faveur des jeunes.

L’objectif de ce forum est de contribuer à la consolidation de la paix autour des opportunités d’employabilité des jeunes dans la Commune de Ratoma.

Dans son discours de circonstance, le Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a expliqué aux jeunes l'importance de la formation professionnelle dans le développement d'un pays.

"Je suis venu dire aux jeunes de Ratoma toute l'importance de la formation professionnelle et l'enseignement technique. La Guinée a des opportunités, nous avons besoin des gens extrêmement qualifiés pour occuper des postes. Donc les jeunes ne devraient pas hésiter d'aller vers les écoles professionnelles pour pouvoir rapidement avoir du boulot", a lancé Alpha Bacar Barry.

Marquée la qualité des débats qu’il a suivi, le Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a apprécié l’initiative.

"Ce sont des débats de vérité où les jeunes nous ont dit ce qu'ils attendent de nous et nous leur avons dit ce que nous pouvons délivrer et ce que nous ne pouvons pas dans un lapse de temps. Parce que c'est un langage de vérité que nous devons à nos compatriotes", a indiqué Alpha Bacar Barry.

Le Directeur Général de la jeunesse, de la culture et des sports de la Commune de Ratoma a quant à lui expliqué que ce forum leur permettra de prouver à l'opinion que les jeunes de la commune de Ratoma ne sont pas violents.

"Ce forum est l’expression de la jeunesse guinéenne dans son entièreté contre le chômage, la délinquance juvénile, mais aussi l’instrumentalisation. Ce forum que nous comptons désormais organiser chaque année fait suite à de nombreux constats liés à la précarité des jeunes dans notre pays en général, mais surtout celle de la commune de Ratoma en particulier, souvent qualifiée de l’épicentre de la violence, des manifestations politiques et des conflits électoraux.

Plus qu’un défi, ce forum est pour nous une opportunité d’inverser cette tendance afin de permettre aux jeunes de développer eux-mêmes, un cadre de dialogue et d’échanges leur permettant de développer des questions qui favorisent leur épanouissement en termes d’employabilité, d’entrepreneuriat, d’engagement citoyen en faveur de la paix et de cohésion sociale", a aussi expliqué Ibrahima Sory Sacko.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023