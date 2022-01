Conakry : des élèves manifestent sur l'autoroute fidèle Castro...

CONAKRY-Des élèves en colère ont pris d’assaut ce mercredi 5 janvier 2022 l’autoroute fidèle castro, pour protester contre une décision de leurs autorités.

Ces élèves venus du collège Sayfoulaye Diallo de Gbessia sont remontés contre leur principal Morlaye Sanoh qu'ils accusent d'avoir changé leurs "bons" enseignants.

"ça fait une semaine qu'on étudie pas convenablement, on est fatigué. En plus notre principal a changé nos bons professeurs. On a demandé les raisons, nous n'avons pas eu des réponses. C'est pourquoi nous nous sommes révoltés", explique un collégien.

Ils manifestaient sans violences, a-t-on constaté. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, ils se dirigeaient vers la Direction Communale de l’Education de Matoto pour, disent-ils, exiger le départ du premier responsable du collège.

A suivre…

Une dépêche de Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com