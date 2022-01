Chalco Guinea Company offre des denrées alimentaires aux communautés impactées

A l’occasion du Nouvel An 2022, Chalco Guinea Company SA, a rendu visite aux villageois des communautés impactées par le Projet Boffa de Chalco en Guinée et a fait des dons de riz et d’huile pour leur souhaiter ses meilleurs vœux de la nouvelle année.

Pendant ces visites, le personnel du département des relations communautaires de Chalco a tout d’abord présenté les accomplissements de l’équipe de Chalco pour le développement des communautés au cours de l’année 2021, et a ensuite échangé avec les villageois sur leurs besoins et recommandations.

Chalco a enfin exprimé sa ferme volonté de collaborer avec les communautés et de contribuer plus à leur développement afin de créer une bonne ambiance de travail et de vie à Boffa avec eux main dans la main.

Chalco a offert au total 5000 Kg de riz, 1000 Kg de sucre et 450 litres d’huile aux 16 communautés impactées.

Les représentants des communautés de leur côté ont remercié les soutiens habituels de Chalco et ont exprimé leurs souhaits pour le renforcement de plus de communications entre la Société et les populations afin que le Projet avance durablement et de façon stable.