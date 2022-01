Mohamed Béavogui : "Aucune Guinée n’est viable sans la concertation et le dialogue…"

CONAKRY-Le dialogue et la concertation longtemps réclamés par la classe politique et l’opinion publique, pourraient (peut-être) enfin être amorcés en Guinée. En tout cas, le premier ministre Mohamed Béavogui a affiché la volonté du Gouvernement à aller dans ce sens, notamment dans le sillage des assises nationales annoncées par le président de la Transition.

« Aucune Guinée n’est viable sans la concertation et le dialogue permanent dans le respect des différences inhérentes aux communautés humaines. Nous espérons que les assises nationales dont vous (Mamadi Doumbouya) avez annoncé l’ouverture au premier trimestre de cette année favoriseront la réconciliation des esprits, c’est l’un des grands chantiers de la nouvelle Guinée que le CNRD veut édifier », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement assure que son équipe s’emploiera à rendre fructueuses ces journées de vérité et de pardon pour le bonheur de notre nation. « Notre espoir, tout le gouvernement réuni est que nous puissions sous votre leadership faire participer chaque Guinéen à cette noble action afin de soigner les douleurs du passé et celles d’aujourd’hui, douleurs qui hantent les esprits et qui rendent difficiles le débat national », martèle le Premier ministre.

La dynamique amorcée en ce moment décisif en Guinée est irréversible, indique le premier ministre qui souligne qu’au-delà de l’espoir qu’elle suscite, le gouvernement s’emploiera à en faire une réalité concrète sous votre conduite éclairée. « Nous réitérons ici, notre engagement ferme à mettre en œuvre des actions publiques fortes et courageuses tant sur le plan politique et institutionnel pour la bonne gouvernance telles que déclinées dans la feuille de route gouvernementale que vous avez approuvé », s'est-il engagé.

A suivre…

